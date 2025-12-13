Maluma fue al Atanasio Girardot, tomó aguardiente y se hizo fotos con los asistentes a la final de copa entre Nacional y Medellín

Este sábado 13 de diciembre de 2025, el Estadio Atanasio Girardot no solo fue el escenario de una apasionante final de la Copa BetPlay 2025 entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, sino también la pasarela perfecta para una de las figuras más reconocidas del entretenimiento colombiano: Maluma. El artista antioqueño, identificado públicamente como hincha de Nacional, se hizo presente en las tribunas del Atanasio para alentar a su equipo en el clásico paisa decisivo por el título.

Desde primeras horas de la tarde, miles de aficionados verdolagas y del poderoso de la montaña llenaron el estadio para vivir el primer episodio de la final de ida de la Copa BetPlay 2025, un duelo que paralizó a Medellín y a buena parte del país futbolero. En medio del ambiente festivo y competitivo, la aparición de Maluma fue uno de los momentos más comentados en redes sociales y entre los asistentes, ya que el cantante combinó su amor por la música con su pasión por el fútbol.

Visiblemente emocionado, Maluma ingresó al coloso de La América con la camiseta clásica de Atlético Nacional, haciendo palpitar todavía más a los hinchas verdolagas que lo reconocieron de inmediato. Según las imágenes y videos compartidos en redes, el artista no solo se ubicó entre la multitud para vivir el compromiso, sino que también se tomó selfies, firmó camisetas y conversó con otros seguidores de su equipo.

Su presencia no fue casual: Maluma ha manifestado en varias ocasiones su profundo vínculo con Atlético Nacional, un club con el que se ha identificado emocionalmente desde joven y al que ha apoyado públicamente más de una vez en clásicos y partidos importantes. Aunque hoy concentró las miradas por estar en un momento tan definitorio como una final, su asistencia agradecida y cercana con los aficionados reafirmó ese vínculo entre el artista y la hinchada verdolaga.

Justamente, el contexto en el Atanasio es el de una final de Copa nacional cargada de emoción, tradición y rivalidad con el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. La serie, que otorga al campeón un trofeo y la posibilidad de disputar competencias internacionales, elevó la tensión y la pasión de los seguidores de ambos clubes. La final de ida comenzó con el estadio lleno, un ambiente vibrante y la expectativa de un duelo intenso en el césped agonizando el título.

Más allá de su rol como artista, la asistencia de Maluma se interpretó también como una expresión de orgullo local y amor por su tierra y por un club que forma parte de su identidad. Su presencia encendió a los aficionados verdolagas y dejó una de las postales más comentadas de la tarde futbolera en Medellín, un símbolo más de cómo el deporte y la cultura popular se entrelazan en los grandes eventos del país.