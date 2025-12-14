“Nunca pedí suspender operaciones, lo que pedí fue el cumplimiento de las leyes y protocolos”: Isabel Zuleta

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, está en el ojo del huracán tras unas revelaciones que hizo la revista Semana sobre las presuntas solicitudes que habría recibido ocho oficiales para que suspendieran operaciones contra grupos ilegales en Antioquia.

Tras sus publicaciones en las redes sociales PUBLIMETRO COLOMBIA la contactó y en conversación exclusiva, reveló lo que considera es una acción para presionarla para que no haga el debate de control político contra la Policía y los militares.

También le puede interesar: Escándalo: Oficiales aceptaron haber recibido llamadas de la senadora Isabel Zuleta para que no ejecutaran operativos y combates con estructuras al mando de alias Calarcá

Isabel Zuleta asegura que sí llama a los oficiales “para preguntar por situaciones concretas”

La senadora se cuestiona el por qué ahora en el 2025 surge un escándalo sobre situaciones que se habrían registrado en el 2023 y para ella es porque “hacen uso político electoral, no hacen investigación sino propaganda promovida por la derecha. En el caso de Semana es muy claro”.

Además, dijo que: “Si hay alguna situación que ponga en riesgo a civiles siempre acudo a la dirección de derechos humanos del Ministerio de Defensa, a los entes respectivos, al propio Ministro y a los generales, incluso tenemos un chat de congresistas con el Ministerio de Defensa pidiéndoles que actúen y que cuando actúen protejan a la población, no sólo en Antioquia sino en todo el país. Lo hago no como Senadora sino como defensora de DDHH".

La senadora aseguró que esta situación también está relacionada con la petición que hizo pública de un debate de control político a la Policía Nacional y al Ejército.

“Anuncié en el Congreso el debate que preparo en contra de la Policía y los militares pretenden presionarme para que no lo hagan”, aseguró.

La senadora espera que se realice después de que regresen a sesiones en el mes de marzo de 2026, cuando ya el país está en plenas elecciones.

En relación a las llamadas directas a los oficiales, la senadora aseguró que cuentan con un chat con el Ministerio de Defensa y que ahí es donde tiene acceso a sus números de contacto.

“Los llamo, por ese mismo chat nos dan los números para preguntar por situaciones concretas, porque hace parte del ejercicio de Control político, no todo llega a debate pero sí se hace de manera permanente. Realmente están incómodos porque sí conozco el territorio y la norma y no me pueden mentir. La gente me da aviso de situaciones graves como el asesinato de una persona de la tercera edad en medio de un enfrentamiento”, agregó

Cuando se le preguntó sobre la veracidad de dar órdenes para suspender operaciones dijo: “Nunca pedí suspender operaciones, lo que pedí fue el cumplimiento de las leyes y protocolos. Y eso lo he hecho siempre como defensora de derechos humanos. Algunos de ellos creen que solo pueden hacer operaciones violando los derechos y eso no son operaciones legítimas, como los falsos positivos, si las operaciones no son en el marco de la ley son delitos, que las hagan pero sin violar las normas”.