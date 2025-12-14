“Ellos ya se creen campeones”, jugador del Tolima calentó el juego de vuelta contra el Junior

El Deportes Tolima acaba de tener uno de los juegos más caóticos de la historia reciente, con una goleada sufrida en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante el Junior justo en la final de ida por la Liga BetPlay. A pesar de que para muchos este duelo era parejo, sobre el terreno de juego se vio todo lo contrario y los ‘pijaos’ no pudieron hacer mucho para evitar el baile que les cayó ante el escandaloso nivel de los locales.

Tras esto, muchos aficionados se han mostrado escépticos a lo que se pueda hacer en Ibagué, teniendo en cuenta el nivel que mostraron los dos equipos y la maldición que carga el club vino tinto en su estadio, donde se ha acostumbrado a perder finales de todo tipo y que, justamente, ya perdió una ante el mismo rival hace unos años, siendo un antecedente que parece depender de un milagro para que sea borrado.

A pesar de todo esto, el defensor Anderson Angulo decidió no tener nervios y a la salida del estadio dejó claras las intenciones de ir a buscar la victoria, no sin antes calentar el duelo con unas polémicas palabras: “Hoy no representamos como se debía, los primeros 45 minutos Junior nos hizo el partido con un solo jugador, con Enamorado. Ellos ya se creen campeones, todavía nos queda un cartucho y esperamos remontarlo en casa, allá va a ser a otro precio. El que nos quiera seguir apoyando y quiera creer a nosotros, es bienvenido”.

Con esto se le suma un condimento más a la vuelta que, aunque parece estar todo definido, no hay dudas de que el Tolima intentará al menos apretar al Junior para poder pelear por la honra y dar una alegría a su gente.