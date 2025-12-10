OXXO avanza hacia un modelo de sostenibilidad que une innovación, comunidad y compromiso ambiental

En un mundo donde la sostenibilidad dejó de ser un discurso para convertirse en acción, OXXO ha asumido el reto de operar con un modelo que equilibra crecimiento, impacto social y cuidado del entorno. Su estrategia se apoya en tres pilares: Nuestra gente, Planeta y Comunidad. Desde los cuales impulsan acciones que fortalecen su compromiso con Colombia y con los territorios donde opera.

La compañía ha incorporado la sostenibilidad en todos sus procesos, promoviendo la eficiencia, la inclusión y la transparencia como parte esencial de su cultura. Desde el ahorro energético hasta la gestión de residuos y la generación de empleo, cada acción busca crear valor compartido y bienestar colectivo.

Eficiencia, economía circular e inclusión y diversidad: pilares de su generación de valor social

En el frente ambiental, OXXO avanza en su transición hacia la energía limpia con proyectos como el Centro de Distribución del Eje Cafetero, que contará con paneles solares para cubrir parte de su consumo, y una tienda verde piloto que funcionará con generación solar.

Además, su sede administrativa implementa iluminación LED y sus tiendas, sistemas automatizados de ahorro que reducen el impacto energético en su operación. A esto se suma el programa Basura Cero en alianza con Recuperadores Circulares, que en un solo año logró recolectar más de 160 toneladas de material reciclable, evitando la tala de árboles y reduciendo emisiones.

Con este modelo, los residuos se transforman en nuevos recursos para la industria, impulsando una economía circular que beneficia a las comunidades y al medioambiente. En el plano social, OXXO refuerza su papel como empleador inclusivo a través de iniciativas como Silver, que vincula a personas mayores; NOXXOtras Seguras, que promueve espacios de confianza para mujeres en riesgo; y alianzas con Best Buddies, la Fundación de Veteranos VET y el Banco de Alimentos, que apoyan la diversidad y la solidaridad.

Un modelo que inspira transformación

Con más de 600 tiendas en 39 ciudades del país, OXXO demuestra que la sostenibilidad no es un complemento, sino una forma de hacer empresa.

Su meta es seguir construyendo una red que crece sin dejar de cuidar el entorno, fomentando un desarrollo empresarial que conecta con las personas, respeta los recursos y deja huella positiva en cada comunidad.