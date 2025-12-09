La ausencia de Hugo Rodallega hoy en Santa Fe está relacionada con un compromiso del próximo año

Independiente Santa Fe cerró su 2025 con un partido en el Estadio El Campín, frente a su gente, pero que no tenía mayor trascendencia, pues, el cuadro ‘Cardenal’ llegó a la última fechas de los cuadrangulares sin posibilidad alguna de clasificar a la final, razón por la cual, este juego era netamente de trámite.

De todas maneras, el equipo hizo la convocatoria para que los hinchas lo acompañaran a despedir este año que tantas alegrías les dio, especialmente el título de la décima estrella que consiguieron en junio.

Lo particular es que, a muchos les sorprendió, la ausencia de Hugo Rodallega, pues el delantero no apareció ni siquiera en la lista de convocados y tampoco se anunció que estuviera lesionado, así que le contamos la verdadera razón de la ausencia del capitán de Santa Fe.

Para tranquilidad de todos los hinchas de Santa Fe, Hugo Rodallega no está lesionado ni tampoco se marchará del equipo.

La verdad es que el capitán de Santa Fe tiene cuatro tarjetas amarillas acumuladas, y, si en ese juego contra el Atlético Bucaramanga era amonestado, se perdería el partido de ida de la final de la Superliga, que el ‘León’ disputará el próximo año contra el club que se corone campeón de la Liga BetPlay 2025-2 entre Junior y Deportes Tolima.

Por esta razón, Francisco ‘Pacho’ López, quien dirigió su último partido en Santa Fe antes de que Pablo Repetto tome posesión de la dirección técnica, decidió no convocar a ‘Hugol’ para este último encuentro y mejor cuidarlo para un compromiso, que definitivamente será definitivo, donde Santa Fe buscará conquistar su quinto título de la Superliga, ratificándose como el máximo campeón.