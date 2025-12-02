Pablo Repetto reveló que tenía ofertas de otros equipos del FPC y explicó por qué eligió Santa Fe

Pablo Repetto confirmó su llegada a la dirección técnica de Independiente Santa Fe de cara al proyecto deportivo del próximo año. La presentación oficial se realizará este martes 2 de diciembre sobre el mediodía, pero en horas de la mañana, el técnico dio algunos detalles que sin duda interesarán a los hinchas del ‘León’.

Le puede interesar: Exfutbolista campeón con Millonarios insultó a un hincha que lo trató de intrascendente en el equipo

Repetto le concedió una entrevista a Carlos Antonio Vélez, donde reveló algunos detalles poco conocidos de su llegada a Santa Fe.

Pablo Repetto tenía otras ofertas del fútbol colombiano, pero decidió fichar por Santa Fe por la Copa Libertadores:

“Yo tomé una decisión de familia cuando tomé a Atlético Nacional de quedarme un tiempo. Me quedé en Colombia un tiempo largo como lo había planificado antes.

He tenido posibilidades de otros lados, entonces hice un análisis del equipo. Ya conocía a Santa Fe, lo enfrenté en la época de Pablo Peirano, también seguí el título con Jorge Bava y conozco a los jugadores, pero necesito trabajar con ellos".

Tuve opciones incluso del fútbol colombiano, algunas propuestas firmes, otros acercamientos que por diferentes motivos no se dieron. También del exterior, pero ya había tomado la decisión de quedarme un tiempo en Colombia por temas de estabilidad para mis hijos. La verdad no pensé que mi próximo equipo iba a ser en Colombia, pensé que iba a volver en un futuro, pero cuando me sedujo mucho Santa Fe por lo que significan. Tuve charlas con el presidente, al equipo le toca jugar Copa Libertadores y eso seduce a cualquier entrenador, entonces estoy muy contento de tomar este reto en mi carrera".

¿Qué fichajes pedirá para Santa Fe?

“Hoy tengo una idea, pero no hay una definición 100% de las decisiones que vamos a tomar de cara al futuro. Hay jugadores con características que están dentro de mi idea de juego, pero hay que analizar porque hay jugadores que terminan contrato y algunos refuerzos llegarán. Sobre todo pensando que cuando se juega Copa Libertadores hay una competencia mayor, toca viajar mucho, es un desgaste importante y necesitas un plantel más numeroso de lo normal”.

“Voy a asistir a un partido de la Sub-20 del equipo para analizar los jugadores jóvenes que tiene para tener todas las cartas sobre la mesa. Vamos a ver el plantel para saber las necesidades del equipo y quiero evaluar jugadores colombianos, pero si no están a la altura, ahí habrá algún extranjero, se evaluará si siguen los que están, siempre tratando de hacer lo mejor”.

¿Cuándo asumirá Pablo Repetto como director técnico de Santa Fe?

“Había un compromiso, me parece bien, él se lo ganó, la posibilidad de pelear. Lamentablemente el último partido no se dio, el equipo estuvo muy cerca de tener mejor resultado con Tolima y ahora quedan dos partidos, cerrará él y después del último partido, el 9 de diciembre estaremos asumiendo”.

¿Cómo será la pretemporada de Santa Fe con Pablo Repetto?

“Todavía no se lo hemos manifestado a los jugadores, no quiero adelantarme, pero vamos a trabajar en seguida que termina la participación del equipo, luego daremos una licencia conforme a la fecha que inicie el campeonato. No quiero adelantarme porque primero quiero comunicarme con los jugadores”.