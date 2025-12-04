Desde Bogotá, James Rodríguez habló con un ‘viejo conocido’ de Santa Fe y se mandó tremendo ‘piropo’

James Rodríguez, quien actualmente está sin equipo, viajó a Bogotá para anunciar su nueva alianza con Águila. Durante su visita a la capital colombiana, alguien le hizo llegar un teléfono con una videollamada donde estaba Andrés Mosquera Marmolejo.

James recibió el teléfono e inmediatamente reconoció a Andrés Mosquera Marmolejo, así que se apartó de las personas para tomarse un momento y hablar con el guardameta de Santa Fe.

No se percibe de la mejor manera el intercambio de palabras que sostienen ambos futbolistas durante toda la conversación, pero sí se alcanza a escuchar que James estuvo viendo el partido de Deportes Tolima vs Santa Fe que se disputó en el Manuel Murillo Toro el pasado sábado 29 de noviembre y que finalizó con victoria por la mínima diferencia para el conjunto local.

James le hizo un elogio importante a Santa Fe a través de Mosquera Marmolejo: Le dijo que es un equipo que ataca bien: “Ahí vi el partido de hace cuatro días, tres días. Bueno, atacan bien”.

James Rodríguez y Andrés Mosquera Marmolejo jugaron juntos en la Selección Colombia:

Quizás muchos no lo recuerden, pero Andrés Mosquera Marmolejo ya estuvo en la Selección Colombia, al menos en las categorías menores, cuando fue convocado para disputar el Torneo Esperanzas de Toulon en 2011.

Dicho torneo, que se juega únicamente en categorías Sub-21, y como preparación de cara a la Copa del Mundo que se disputaría en nuestro país, terminó con la coronación de la ‘Tricolor’ tras vencer en penales a Francia.

Mosquera Marmolejo no tuvo minutos en aquella selección, que tenía a Cristian Bonilla como guardameta titular, mientras que James Rodríguez ya era la figura y capitán del combinado nacional.

Tal parece que la amistad entre James Rodríguez y Mosquera Marmolejo trascendió los años, y aunque no hablen tan seguido, un reencuentro siempre será especial.

