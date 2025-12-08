No fue su día: Falló insólito gol debajo de la portería, sin arquero y tras del hecho, es duda para la final del FPC por lesión

Deportes Tolima llegó al partido de la última fecha de los cuadrangulares con la clasificación ‘en el bolsillo’. Sin embargo, querían darle una nueva alegría a los hinchas antes del partido definitivo, razón por la cual Lucas González puso a jugar al equipo titular frente a Fortaleza.

La excepción fue Jersson González, quien no fue inicialista, pero ingresó desde el banco de suplentes y aunque se destacó en el segundo tiempo, cometió un fallo demasiado insólito.

El futbolista de 24 años ganó en velocidad a la defensa de Fortaleza. Eludió al guardameta Jordan García, pero al momento de empujar el balón a la portería, que estaba completamente libre, falló, protagonizando el fallo de la fecha.

La ventaja deportiva que consiguió Deportes Tolima tras finalizar en la segunda posición del todos contra todos le permitió clasificarse a la final tras sumar once puntos en cinco fechas, pues aunque a Atlético Bucaramanga le falta un partido tiene ocho unidades, y aunque hubieran igualado en puntos, el ‘Pijao’ clasificaría gracias a ese “punto invisible”.

Y es que el rendimiento de Deportes Tolima en cuadrangulares ha sido superlativo: Ganaron cuatro partidos, empataron dos y no perdieron ni uno. Estos números demuestran el buen nivel en el que están los jugadores dirigidos por Lucas González.

Uno de los jugadores que más se destaca en el cuadro, ‘Vinotinto y Oro’ es Jersson González, el futbolista que también ha vestido los colores de Independiente Medellín e Independiente Santa Fe.

Para ese último partido de cuadrangulares, González ingresó para el segundo tiempo desde el banco de suplentes del Deporte Tolima, y, tal como nos tiene acostumbrados, fue desequilibrante por las bandas, ganando constantemente sus duelos en velocidad.

Al minuto 48, ganó un duelo que lo dejó mano a mano con el guardameta rival, Jordan García, quien se apresuró a achicar con el propósito de cerrar el espacio de tiro. Sin embargo, Jersson, con gran habilidad, amagó a disparar al arco, pero alargó el balón y dejó por el camino al arquero.

Entonces, Jersson se decidió a disparar, pese a que Ever Valencia, su compañero, llegaba mejor posición frente a la portería.

El tiro de González, increíblemente, no fue a la portería, sino que salió lejos del arco, convirtiéndose en un fallo insólito, especialmente para un jugador tan importante del equipo que está en la final del fútbol colombiano.

A continuación le presentamos el insólito fallo de Jersson González:

Jersson González se lesionó:

El número ‘7′ del Tolima no pudo jugar el partido completo porque al minuto 77 presentó molestias físicas y se retiró lesionado del partido.

Se desconoce la gravedad de la lesión de Jersson González, por lo cual, será necesario esperar el parte médico del equipo para determinar si el jugador se perderá la final o si la sustitución fue únicamente para prevenir una lesión más grave.