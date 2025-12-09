Ya hay fechas para la final del fútbol colombiano de Deportes Tolima vs Junior: No será en fin de semana

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se enfrentarán en la final de la Liga BetPlay 2025-2. Tan pronto se confirmó la presencia del ‘Tiburón’ en la final, la Dimayor hizo oficial las fechas y horas de los partidos.
Fechas de la final del fútbol colombiano:
El primer partido de la final, que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, se disputará en cuatro días, es decir, el viernes 12 de diciembre, a partir de las 8:00 de la noche.
El juego de vuelta se disputará cuatro días más tarde en el Estadio Manuel Murillo Toro, es decir, el martes 16 de diciembre, a partir de las 7:30 de la noche.
A continuación el comunicado de Dimayor:
“La Gerencia Deportiva de la DIMAYOR se permite informar la programación de la Final ida y vuelta de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, y extiende una felicitación a Deportes Tolima y Junior FC, clubes que disputarán el título.
Asimismo, la DIMAYOR reconoce y felicita a todos los equipos que participaron en unos apasionantes cuadrangulares semifinales, destacando su compromiso y competitividad durante esta fase del campeonato.
Final de ida:
Viernes 12 de diciembre
8:00 p.m.
Estadio Metropolitano de Barranquilla
Final de vuelta:
Martes 16 de diciembre
7:30 p.m.
Estadio Manuel Murillo Toro"
Fechas de la final de la Copa BetPlay:
En simultáneo, la Dimayor también dio a conocer las fechas y horas que tendrán los dos partidos restantes, correspondientes a la final de la Copa BetPlay que la disputarán Atlético Nacional e Independiente Medellín.
Atlético Nacional será local en el primer partido de la final de la Copa y buscará coronarse por segundo año consecutivo. No obstante, tendrá que superar a su rival de patio en la final.
La definición de la Copa será después de conocer al campeón de la liga y a continuación le presentamos los horarios:
Sábado 13 de diciembre
Atlético Nacional vs Medellín
5:00 p.m.
Estadio Atanasio Girardot
Miércoles 17 de diciembre
Medellín vs Atlético Nacional
7:30 p.m.
Estadio Atanasio Girardot