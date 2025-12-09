Ya hay fechas para la final del fútbol colombiano de Deportes Tolima vs Junior: No será en fin de semana

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se enfrentarán en la final de la Liga BetPlay 2025-2. Tan pronto se confirmó la presencia del ‘Tiburón’ en la final, la Dimayor hizo oficial las fechas y horas de los partidos.

Le puede interesar: Es oficial: Ya se conoce el estadio donde se entregará el título del fútbol colombiano

Fechas de la final del fútbol colombiano:

El primer partido de la final, que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, se disputará en cuatro días, es decir, el viernes 12 de diciembre, a partir de las 8:00 de la noche.

El juego de vuelta se disputará cuatro días más tarde en el Estadio Manuel Murillo Toro, es decir, el martes 16 de diciembre, a partir de las 7:30 de la noche.

A continuación el comunicado de Dimayor:

“La Gerencia Deportiva de la DIMAYOR se permite informar la programación de la Final ida y vuelta de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, y extiende una felicitación a Deportes Tolima y Junior FC, clubes que disputarán el título.

Asimismo, la DIMAYOR reconoce y felicita a todos los equipos que participaron en unos apasionantes cuadrangulares semifinales, destacando su compromiso y competitividad durante esta fase del campeonato.

Final de ida:

Viernes 12 de diciembre

8:00 p.m.

Estadio Metropolitano de Barranquilla

Final de vuelta:

Martes 16 de diciembre

7:30 p.m.

Estadio Manuel Murillo Toro"

Vea también: Marino Hinestroza ‘boleteó’ a un compañero por tremendo susto que se pegó en día de las velitas

Fechas de la final de la Copa BetPlay:

En simultáneo, la Dimayor también dio a conocer las fechas y horas que tendrán los dos partidos restantes, correspondientes a la final de la Copa BetPlay que la disputarán Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Atlético Nacional será local en el primer partido de la final de la Copa y buscará coronarse por segundo año consecutivo. No obstante, tendrá que superar a su rival de patio en la final.

La definición de la Copa será después de conocer al campeón de la liga y a continuación le presentamos los horarios:

Sábado 13 de diciembre

Atlético Nacional vs Medellín

5:00 p.m.

Estadio Atanasio Girardot

Miércoles 17 de diciembre

Medellín vs Atlético Nacional

7:30 p.m.

Estadio Atanasio Girardot

Si desea leer la nota completa, puede dar clic aquí