DT de Portugal habló de un futbolista de Santa Fe tras conocer que jugará vs Colombia en el Mundial

Para nadie es un secreto que Portugal será el rival más difícil que tendrá la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026.

Al técnico, Roberto Martínez, le preguntaron por los futbolistas colombianos, y él no se acordó de Falcao, ni de James o Luis Díaz. El entrenador pensó directamente en Hugo Rodallega.

Vea acá: ¿Desea viajar a ver a Colombia vs. Cristiano Ronaldo? Ya se sabe dónde juegan, cuándo y a qué hora

Roberto Martínez pensó en Hugo Rodallega tras el sorteo contra Colombia:

El técnico de Portugal habló de Hugo Rodallega apenas le preguntaron por la Selección Colombia, teniendo en cuenta que ambos coincidieron en la Premier League en Wigan, hace más una década.

Tal parece que Roberto Martínez quedó con el cariño hacia Hugo Rodallega, y dejó claro que él es un embajador del fútbol colombiano:

“Jugar contra Colombia para mí siempre es especial, porque tengo unos recuerdos increíbles de tener a Hugo Rodallega, que siempre es, para mí, un embajador del fútbol colombiano y alguien que respeto muchísimo, y de alguna manera me da a entender mucho lo que es el futbolista colombiano cuando juega con la Selección y cuando juega en citas como el Mundial”.

Vea también: ¿Desea viajar a ver a Colombia vs. Cristiano Ronaldo? Ya se sabe dónde juegan, cuándo y a qué hora

Hugo Rodallega le respondió:

A través de sus redes sociales, el capitán de Santa Fe, le respondió a las palabras de Roberto Martínez y demostró que también tiene mucha gratitud hacia el entrenador: “El mejor”, escribió ‘Hugol’.

¿En qué país, cuándo y a qué hora juega la Selección Colombia vs Portugal?

Este sábado 6 de diciembre se conoció el calendario completo de la Copa del Mundo 2026 y determinó cuándo, en dónde y a qué hora serán los partidos de la Selección Colombia.

La ‘Tricolor’ tendrá que jugar en el Estadio Hard Rock de Miami contra Portugal el próximo sábado 27 de junio de 2026 a las 6:30 de la tarde.

Para conocer más detalles sobre el calendario de la Selección Colombia en la fase de grupos en el Mundial.