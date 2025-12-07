Futbolista de Medellín dejó claro qué harán contra Junior: “Lo que haga la vereda enfrente, no nos importa”

Independiente Medellín perdió en la quinta fecha de los cuadrangulares a manos de Atlético Nacional y ahora sí quedaron sin posibilidades de clasificar a la final.

El ‘poderoso’ jugará contra Junior el último partido y los comentarios no se hicieron esperar asegurando que Medellín se dejará ganar para que los ‘Verdolagas’ no clasifiquen a la final.

Por tal razón, Francisco Fydriszewski dejó claro cuál es el plan del Medellín para su último partido de liga este año.

Fydriszewski habló con El Heraldo sobre su próximo partido, que a su vez, será el último que jueguen este año por liga. El polaco dejó claro que no hay ninguna posibilidad de que Medellín se deje ganar del Junior porque quieren asegurar la copa internacional, y, especialmente, porque no importa qué suceda con Atlético Nacional.

“Nosotros somos una institución, un grupo que tenemos en la cabeza que vamos a salir a ganar, y el objetivo es clasificar a la copa internacional. Lo que haga la vereda enfrente, no nos importa a nosotros.

De igual manera, Fydriszewski señaló que es importante llegar a la final de la Copa con buen ánimo y sería ideal una victoria para llenarse de confianza:

“También nos jugamos lo anímico, el llegar bien a una final, la de Copa Colombia. Yo lo remarco y recalco a cada rato porque es lo que tengo en la cabeza. Nosotros el lunes vamos a salir a ganar y el resto no nos interesa. Por reclasificación tenemos un partido importante el lunes. Y tenemos la final de Copa, hay que llegar fuertes mentalmente, con la cabeza puesta donde la debemos tener. En ese partido del lunes tenemos que coger confianza, reencontrarnos y hacernos fuertes como equipo nuevamente”.