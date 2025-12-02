Eduardo Méndez destapó qué jugadores llegarán a Santa Fe, pero pidió ayuda de los hinchas

Independiente Santa Fe presentó finalmente a Pablo Repetto como su nuevo entrenador de cara al proyecto deportivo del próximo año. En la rueda de prensa, donde también estuvo el presidente Eduardo Méndez, se confirmó cuáles serán los jugadores que llegarán al equipo y el papel que jugará la hinchada en las contrataciones.

Le puede interesar: Pablo Repetto reveló que tenía ofertas de otros equipos del FPC y explicó por qué eligió Santa Fe

Para nadie es un secreto que la relación de Eduardo Méndez con los hinchas de Santa Fe volvió a decaer a pesar del título, pues muchos consideran que la salida de Jorge Bava fue culpa de los directivos por no renovar el contrato del entrenador con tiempo.

Adicionalmente, los hinchas quedaron muy decepcionados por el precio del abono que se incrementó de manera abrupta respecto al semestre pasado.

Sin embargo, Eduardo Méndez contrató a un director técnico del gusto de los hinchas, quienes esperaban ansiosos porque llegara el reemplazo de Jorge Bava, pues sabían que Francisco López estaría en el cargo temporalmente.

De esta manera, en la rueda de prensa, Eduardo Méndez ‘sacó pecho’ por la contratación de Pablo Repetto: “Hemos traído el mejor hoy, desde el momento en que se llamó nunca puso un pero”.

En ese orden de ideas, Méndez confirmó que Pablo Repetto estará al frente del proyecto hasta el 31 de diciembre del próximo año, con posibilidades de renovación dependiendo de los resultados, que, además, estarán completamente relacionados con la nómina que arme el equipo para el 2026.

Al respecto, Eduardo Méndez confirmó que contratará a todos los jugadores que Pablo Repetto necesite para ejecutar su idea en el ‘León’, pero hizo un llamado a que los hinchas se abonen para poder contar con los recursos necesarios:

“Necesitamos que la hinchada se abone, así podremos traer los jugadores que nos requiere el D.T... Los jugadores que van a llegar son los que el profesor pida”.

Adicionalmente, el presidente del cuadro ‘Cardenal’ señaló que la mayoría de jugadores del equipo continuarán para el próximo año, salvo un par de excepciones, donde seguramente estará Harold Santiago Mosquera: “En un 85% está asegurado el plantel, el resto lo estamos analizando con el profe”.

Finalmente, Méndez aseguró que el dinero en Santa Fe se ha manejado de la mejor manera y los aficionados pueden estar tranquilos: ”La hinchada debe estar tranquila porque los recursos del club han sido bien utilizados".