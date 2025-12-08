“Nos gusta ganarles a los grandes”, Presidente del Tolima quiere la final vs Junior porque a Nacional ya le ganó un título

A falta de una fecha, Deportes Tolima se clasificó a la final del fútbol colombiano (gracias a la ventaja deportiva) y ahora espera rival en la final que saldrá de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

El presidente del ‘Pijao’ dejó claro que preferiría jugar contra el ‘Tiburón’ porque al ‘Verdolaga’ ya le han ganado.

César Camargo habló en la previa de la última fecha de los cuadrangulares y aseguró que hará fuerza porque sea Junior el equipo que enfrenten en la final del fútbol colombiano.

La explicación que dio el presidente del ‘Vinotinto y Oro’ es que a Atlético Nacional ya le han ganado un título en una final y al Tolima le gusta vencer a los equipos grandes, así que le gustaría tener la oportunidad de hacer lo propio con Junior.

De todas maneras, César Camargo aseguró que sin importar cuál será el rival, buscarán con humildad quedarse con el título:

“Quiero Junior. Nos gusta ganarles a los grandes, se lo hemos ganado a Nacional, a Cali, Millonarios. Nos faltan Medellín, Junior y América. Entonces, si es Junior, bienvenido, pero que venga el que tenga que venir, lo decimos con humildad, será un lindo espectáculo y cualquiera que clasifique, bienvenido”.

De igual manera, Camargo aseguró que no le importa si empiezan la llave de locales o de visitantes, a la final, lo más importante es conseguir el título:

“Título es título y al final del día es llevar la gloria para un departamento y somos el sueño de un niño y para eso trabajamos. Yo quiero marcar un hito y tener una estrella en Ibagué, vamos a ver si dios lo permite, pero sí me gustaría celebrar en Ibagué nuestro título”.