América de Cali explicó por qué no convocó tres futbolistas importantes para el partido contra Atlético Nacional

Tan solo unas horas antes del partido de la última fecha que definirá al equipo que enfrentará a Deportes Tolima en la final, América de Cali, explicó la ausencia de tres futbolistas.

Vale la pena recordar que América de Cali recibirá a Atlético Nacional, equipo que necesita la victoria (más la derrota Junior) para llegar a la final de la Liga BetPlay 2025-2.

América de Cali, quedó eliminado de la Liga BetPlay 2025-2 tras perder contra el Junior de Barranquilla en la quinta fecha del cuadrangular.

Este partido lo comenzó ganando el cuadro ‘Escarlata’, que se estaba metiendo en la pelea por llegar con vida hasta la última fecha de los cuadrangulares para pelear por un boleto a la final contra el Tolima.

Sin embargo, Junior se hizo fuerte en condición de local y en los últimos minutos del partido, logró remontar el marcador y se quedó con tres puntos fundamentales que los tiene muy cerca de la clasificación a la final, y que además, eliminó al América.

De esta manera, el cuadro ‘Escarlata’ tendrá recibirá a Atlético Nacional sin ninguna posibilidad de clasificar a la final, razón por la cual, la ausencia de tres futbolistas no implica muchas consecuencias.

Marcos Mina, Yojan Garcés y Adrián Ramos fueron los jugadores que no fueron incluidos en la convocatoria de David González para su último partido del año, no por decisión técnica, sino por problemas físicos:

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que, debido a molestias físicas, los jugadores Marcos Mina, Yojan Garcés y Adrián Ramos no estarán disponibles para el partido de hoy ante Atlético Nacional, correspondiente а la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II.”