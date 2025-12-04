América hizo inesperada petición para el partido vs Junior debido a “reiteradas situaciones arbitrales”

A partir de las 8:35 de la noche, el Estadio Metropolitano de Barranquilla recibirá el partido de Junior vs América de Cali que podría definir al finalista (dependiendo también del resultado entre Atlético Nacional e Independiente Medellín).

Por tal razón, América hizo una petición formal para garantizar que no habrá problemas con el arbitraje durante este partido.

La polémica en el partido de América vs Junior:

En la segunda fecha, América de Cali recibió al Junior de Barranquilla, partido que se disputó en el Estadio Pascual Guerrero el pasado domingo 23 de noviembre.

En aquella fecha, Cristian Barrios adelantó al cuadro ‘Escarlata’ al minuto 63. Y cuando parecía que esta anotación le daría los tres puntos, apareció una acción que levantó la polémica con el autogol de Jean Pestaña.

Resulta que Jorge Soto atajó un balón que el defensor central intentó despejar, pero terminó enviándolo con dirección a la portería mientras Ómar Bertel intentaba evitar la anotación.

En las primeras imágenes, parecía que el futbolista del América había logrado evitar la anotación, razón por la cual, tanto jugadores como hinchas del ‘Escarlata’ se indignaron con la decisión del árbitro. Sin embargo, las imágenes que se filtraron horas después mostró que en efecto, el balón había ingresado por completo.

Entonces, América, para ‘evitarse dolores de cabeza’, pidió que para este nuevo enfrentamiento hubiera un veedor arbitral con el propósito de garantizar que todas las decisiones que se toman sean las correctas y no se presenten nuevas polémicas.

A continuación le presentamos el comunicado del América:

“América de Cali S.A. informa a sus accionistas, aficionados, medios de comunicación y opinión pública que el club solicitó la designación de un veedor arbitral para el partido ante Junior en la fecha 5 de los cuadrangulares, con el propósito de fortalecer los mecanismos de acompañamiento institucional y garantizar el cumplimiento de los protocolos arbitrales establecidos para esta fase definitoria.

Esta solicitud se fundamenta en las reiteradas situaciones arbitrales registradas durante la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-2, reafirmando nuestro compromiso institucional con la integridad de la competencia.

Mantenemos nuestro respeto por las autoridades arbitrales y entidades rectoras del fútbol colombiano, pero consideramos fundamental reforzar los procedimientos que aseguren la designación de equipos arbitrales con la experiencia y solvencia técnica que demandan los cuadrangulares semifinales, garantizando equidad y neutralidad en esta etapa decisiva".