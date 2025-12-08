Atlético Nacional está a un partido de llegar a la final del fútbol colombiano, pero no depende de sí mismo para lograr la clasificación, sino que necesita la ayuda de Medellín para que Junior no gane y se quede con ese tiquete a la final.

Le explicamos qué necesita Atlético Nacional para clasificar a la final del FPC contra Deportes Tolima.

¿Qué necesita Atlético Nacional para clasificar a la final del fútbol colombiano?

En primer lugar, y lo más importante, Atlético Nacional necesita ganarle al América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero para llegar a 11 puntos, misma cantidad de unidades que ya tiene Junior de Barranquilla.

Es entonces cuando el cuadro ‘Verdolaga’ necesita la ayuda de Independiente Medellín para evitar la victoria del Junior en condición de visitante, en el Estadio Atanasio Girardot.

El ‘Tiburón’ no puede ganar, pero tampoco puede empatar, porque si tan solo suma un punto, llegaría a las 12 unidades y ya Atlético Nacional no lo alcanzaría sin importar si golea al América.

Vale la pena resaltar que ambos partidos se disputarán en simultáneo a partir de las 5:15 de la tarde.

Futbolista del Medellín anunció lo que va a pasar con Junior:

Francisco Fydriszewski anunció lo que será el partido de Independiente Medellín contra Junior, ante los rumores de que le permitirán al ‘Tiburón’ gana para que Atlético Nacional no pase a la final.

El polaco dejó claro que buscarán terminar el año de la mejor manera sin importar que ya estén eliminados:

“Nosotros somos una institución, un grupo que tenemos en la cabeza que vamos a salir a ganar, y el objetivo es clasificar a la copa internacional. Lo que haga la vereda enfrente, no nos importa a nosotros.