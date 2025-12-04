Junior tendrá que mudarse de ciudad para disputar torneo internacional el próximo año

Por la tabla de reclasificación, Junior de Barranquilla ya aseguró participación en torneo internacional para el próximo año.

El ‘Tiburón’ tiene la posibilidad de salir campeón y clasificarse a la Copa Libertadores, pero, si no lo consigue, podrá disputar la Copa Sudamericana.

Sin importar cuál de los dos torneos juegue Junior el próximo año, tendrá que buscar estadio porque el Metropolitano no estará habilitado.

Resulta que Héctor Fabio Báez, gerente del Junior, concedió una entrevista con El Heraldo, donde confirmó que la ampliación del aforo en el estadio y sus obras de modernización, que comenzarán el 1 de enero del próximo año, para estar en óptimas condiciones de cara a la final de la Copa Sudamericana 2026, no permitirá que el equipo juegue en su casa.

En el rentado local no hay tanto problema porque Junior podrá jugar en el Estadio Romelio Martínez. Sin embargo, esta cancha no está habilitada para disputar torneo internacional, razón por la cual, Junior tendrá que buscar estadio para afrontar los compromisos, ya sean de Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

“Para competencia internacional, el Romelio no está habilitado y nos tocará buscar una plaza dependiendo del tipo de torneo, si es Sudamericana o Libertadores, dentro de la Costa Caribe”.

Báez explicó los motivos por los cuales Junior no puede jugar en el Estadio Romelio Martínez los partidos del torneo internacional: Está relacionado completamente con la cantidad de aficionados que puede recibir esta cancha:

“La primera fase de Sudamericana pide un estadio con un aforo mínimo de 10.000 espectadores y la de Libertadores,15.000. En el Romelio no se podría jugar ni siquiera la primera fase de la Sudamericana, y menos la de Libertadores. Ni siquiera con tribunas móviles, que además no están permitidas en torneos internacionales, sí en la Liga colombiana”.