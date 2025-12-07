Ni Iván Arboleda, ni Diego Novoa, ni Guillermo de Amores: Millonarios ya ‘puso sus ojos’ en arquero del FPC

Millonarios está en pleno proceso de estructuración del proyecto deportivo del próximo año: Ya anunció a Carlos Darwin Quintero y a Mateo García, pero está interesado en contratar a otro guardameta.

Le puede interesar: ¿Es verdad que Daniel Muñoz no fue convocado porque los arrestaron por agredir a una persona en la calle?

Millonarios quiere contratar a un arquero:

El fichaje de Guillermo de Amores para reemplazar a Álvaro Montero estuvo lejos de cumplir las expectativas y en ningún momento se consolidó como titular. El regreso de Iván Arboleda por pedido de Hernán Torres tampoco estuvo a la altura, razón por la cual, el arquero titular para los últimos partidos de este año fue Diego Novoa.

De esta manera, Millonarios parece que puso sus ojos en un arquero que actualmente milita en la segunda división del fútbol colombiano: Se trata de Kevin Cataño.

El guardameta de Real Cundinamarca fue la gran figura de su equipo, a lo largo del año, y también, en los partidos de la final. Aunque su equipo no logró el ascenso tras perder en la tanda de penales contra Cúcuta, atajó uno en esta tanda y otro durante los 90 minutos.

Sus buenas actuaciones en la ‘B’, parece que lo llevarán muy pronto a la ‘A’ y tal parece que Millonarios es el equipo que puso sus ojos en él, e incluso, ya se acercó para preguntar por sus condiciones.

Según informó Cristian Pinzón, periodista de Caracol Radio, Kevin Cataño tiene ofertas de algunos equipos en el extranjero, así como también, ofertas en diferentes clubes del fútbol colombiano:

“Kevin Cataño, gran figura del torneo de ascenso con Real Cundinamarca, confirma en diálogo con Caracol Deportes que Millonarios se ha acercado a su representante para preguntar por sus condiciones. Tiene ofertas del extranjero y otras posibilidades en el país”.

Inter Miami también quiere a Kevin Cataño:

Según informó el periodista de Win Sports, Mariano Olsen, Inter Miami fue el primero que se interesó en Kevin Cataño, así que iniciaron el proceso para comprar su ficha y quedarse con un guardameta de proyección para los próximos años.

“CATAÑO, CERCA DE MESSI El Inter Miami es el equipo que está muy cerca de comprar la ficha de KEVIN CATAÑO (22) de Real Cundinamarca. Inicialmente, el arquero de gran labor en Real Cundinamarca, jugará en la MLS Next Pro. Acuerdo cercano”, escribió Mariano Olsen.

Si desea leer la nota completa, puede dar clic aquí