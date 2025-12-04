Kevin Cataño, el portero del momento en el FPC, estaría cerca de jugar al lado de Lionel Messi a cambio de un buen dinero

Uno de los jugadores más famosos del momento dentro del Fútbol Profesional Colombiano es el portero del Real Cundinamarca, Kevin Cataño. Con su explosión de rendimiento en segunda división, y en especial, con su rendimiento en la gran final del segundo semestre contra el Cúcuta Deportivo, decenas de elencos voltearon sus ojos hacia esta joven promesa de la posición, el cual ya se venía rumorando sobre una venta a la MLS.

Durante las últimas horas, varios periodistas han decidido revelar cuál sería el destino del jugador que, por ahora, solo se platea seguir con su carrera en el fútbol del extranjero y en el mismo Cundinamarca saben que la mejor oferta puede llegar del exterior. El Inter de Miami habría sido el que decidió darle la oportunidad al colombiano para seguir formándolo en la MLS Next Pro, donde juegan las divisiones inferiores de cada uno de los elencos del país norteamericano.

Aunque no se han revelado las cifras, se estima que unos cuantos millones de pesos le entrarían al equipo cundinamarqués que estaría a punto de hacer la venta más importante dposiblesposibkles estrellas como esta que incluso puede llegar a compartir camerino con Lionel Andrés Messi, cosa que seguramente puede influir en la decisión del futbolista para partir a la Florida.