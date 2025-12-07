¿Es verdad que Daniel Muñoz no fue convocado porque los arrestaron por agredir a una persona en la calle?

Daniel Muñoz no fue ni convocado en el partido que Crystal Palace le ganó en condición de visitante al Fulham 2-1. Este hecho llamó la atención porque el colombiano es titular indiscutido en el sistema de Oliver Glasner.

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y se llegó a decir que Daniel Muñoz no estuvo disponible para la convocatoria de este partido porque supuestamente estaba bajo arresto por agredir a una persona en la calle

¿Es verdad que Daniel Muñoz fue arrestado por agredir a una persona en la calle?

Todo el rumor inició porque la cadena británica BBC informó que un futbolista de la Premier League fue arrestado bajo dos cargos: uno de agresión y uno de altercado.

Adicionalmente, dieron algunos detalles del jugador, aunque no revelaron el nombre por motivos legales, sí dijeron que es internacional con su país (es decir, convocado con su selección), y que tiene 29 años de edad.

Estos detalles coincidían con Daniel Muñoz, pero tal parece que no es verdad.

En primer lugar, el técnico Oliver Glasner aseguró que su ausencia está netamente relacionada con una pequeña molestia que sufrió el colombiano en la rodilla y prefirió no arriesgarlo, más aún, teniendo en cuenta que la próxima semana se enfrentarán al Manchester City:

“Por supuesto, nunca tomamos riesgos y ese es el motivo de que se pierda el partido de hoy. Esperamos que pueda volver para enfrentar al City el domingo que viene”.

Adicionalmente, diferentes sectores de la prensa colombiana desmintieron la información. Por ejemplo, Sheyla García, periodista de Win Sports, contó que se puso en contacto con personas cercanas del futbolista, quienes le aseguraron que su ausencia se trata de una lesión y nada que ver con los rumores:

“Es FALSO, nada es cierto…Pregunté, con el entorno cercano del jugador y nada de eso pasó…No jugó por una molestia y espera estar pronto…“.