Millonarios habría ofertado por Wilmar Barrios y se reveló qué respondió el futbolista

Millonarios ya comenzó a trabajar en su proyecto deportivo para 2026 tras el fatídico rendimiento en el segundo semestre de este año. Por supuesto, la llegada de jugadores será fundamental para mejorar la nómina y tener con qué competir.

Según informó Guillermo Arango, el primer futbolista que buscaron fue Wilmar Barrios, quien actualmente juega para el Zenit de Rusia.

El mediocampista de la Selección Colombia debutó como profesional en 2013 con la camiseta del Deportes Tolima. Cinco años después fichó por Boca Juniors, donde estuvo tres temporadas hasta que firmó con Zenit Saint Petersburg.

Barrios tiene contrato con su club en Rusia hasta junio de 2027, por lo cual, Millonarios tendría que pagarle al club para que permitan la salida del futbolista.

Sin embargo, conforme a la información de Guillo Arango en su canal de YouTube, Wilmar Barrios habría rechazado la posibilidad de regresar al fútbol colombiano para jugar con Millonarios, aunque hasta el momento no hay conocimiento de los motivos.

“Estaban buscando jugadores importantes, de cierto talante internacional para esa posición (volante). Uno ya les dijo que no, juega en Rusia y les dijo que no: Wilmar Barrios. Ojalá, si Millonarios está buscando a Wilmar Barrios, es porque están buscando a uno así; igual o mejor para esa posición del campo”.

El periodista ahondó en la necesidad que tiene el club ‘Embajador’ de contratar jugadores, que no solamente sean buenos, sino que además tengan un respaldo de la hinchada para acercarlos nuevamente y tratar de sanar esa relación que está quebrada:

“Creo que Millonarios sí necesita un nombre que mueva el torniquete. Uno o dos, porque la hinchada está cansada, y por eso esa obsesión de reforzar la mitad del campo, porque están conscientes que Millonarios tiene un equipo de tiernitos, de jugadores buena gente y queridos”.