Millonarios y Atlético Nacional querían a Carlos Darwin Quintero, pero él eligió al Pereira

Carlos Darwin Quintero ha tenido una exitosa carrera, aunque en nuestro país solamente ha defendido los colores de tres equipos: Deportes Tolima, Deportivo Pereira y América de Cali.

No obstante, también pudo llegar a Millonarios o Atlético Nacional, pero no se concretó el negocio.

Tolima fue el equipo donde debutó Carlos Darwin, luego salió al fútbol de Rusia y cuando volvió a Colombia, no lo recibieron en el ‘Pijao’, así que Deportivo Pereira se hizo con sus servicios.

El ‘Mateñaca’ reunió el dinero que pedía Krylia Sovetov y en 2008 concretó su llegada, adelantándose a Atlético Nacional, que ya había hecho una oferta que no convenció al elenco ruso. Millonarios también estuvo interesado en contratarlo, pero la operación tampoco avanzó.

Así lo confesó Carlos Darwin Quintero en una entrevista con Diario As Colombia

“Vengo aquí al Pereira y me va muy bien en ese primer semestre. Lastimosamente, al equipo no le va tan bien, pero en lo personal yo venía con ritmo, conocía el fútbol y no era que se me hubiera olvidado jugar por un año que me hubiera ido. En el segundo semestre, me toca presentarme al equipo de Rusia otra vez y ahí entran Nacional, Millonarios, pero siempre he sido muy agradecido con la gente que me brinda la mano y dije que mi primera opción era Pereira. Pero el pase lo quería cobrar el equipo de Rusia por 1′650.000 (dólares), Pereira no tenía ese dinero, Nacional ofreció millón y medio, la gente de Rusia dijo que no y de un momento a otro apareció el dinero aquí en Pereira y cuando Nacional quiso igualar la oferta, Pereira dijo que me tenía que ir para allá y yo di mi palabra que si ellos ponían la plata yo volvía".