¿El regreso de Dayro? Millonarios le adelantó la Navidad a sus hinchas y fichó a ‘joya’ del Once Caldas

Tras una Liga BetPlay 2025-2 para el olvido, Millonarios se prepara para lo que será el próximo campeonato, en el que espera por lo menos ingresar al Grupo de los Ocho. Para ello ya comenzó a contratar jugadores y con ello hacer una reformación de su plantilla, cumpliéndole un ‘caprichito’ a la hinchada con la contratación de un jugador proveniente del Once Caldas.

No solo el ‘blanco, blanco’, ha contado con la fortuna de tener en su once a Mateo García, la nueva adquisición del ‘embajador’, hombre que también pasó por el Deportivo Pasto, Unión Magdalena, Llaneros y Real Cartagena.

Vestir el azul y blanco del equipo de la capital colombiana no es una novedad para García, nacido en 1998, quien hizo su formación juvenil en este equipo; mismo que adquirió sus derechos deportivos y con el que llegó a un acuerdo por tres años. "¡Desde hoy inicia un nuevo capítulo en su carrera vistiendo los colores de la camiseta ‘Embajadora"¡Bienvenido Mateo!“; fueron las palabras con las que el ‘ballet’ le dio la bienvenida a este mediocampista, futbolista que expresó lo siguiente en su anuncio oficial:

“Tengo mucha felicidad por volver al club donde hice mis divisiones inferiores, esto era un sueño y estoy muy feliz con esta oportunidad. Más allá de la felicidad, sé de la responsabilidad y el compromiso de vestir esta camiseta, y defender una institución como esta. Siento amor, hay mucho sacrificio detrás y efectivamente quiero dejar huella y ganar títulos. Sobra decir que le pido a la hinchada el apoyo de siempre y que crean en este grupo que se está conformando, es un grupo que quiere lograr cosas importantes y a eso hemos venido”, expresó Mateo.