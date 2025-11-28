“Estoy del lado de Durán”, Vélez metió las manos al fuego por Jhon Jáder luego de nueva ‘embarrada’

Carlos Antonio Vélez se refirió a la insólita expulsión que recibió Jhon Jáder Durán en su más reciente partido con el Fenerbahce tras propinarle un cabezazo en la cara a su rival frente al árbitro.

Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar para el joven delantero colombiano, pero en esta ocasión, Carlos Antonio Vélez lo defendió y pidió que lo ayuden a recuperar el camino.

En la emisión del programa de ‘Palabras Mayores’ de este viernes 28 de noviembre, Carlos Antonio Vélez no pasó por alto el tema de Jhon Jáder Durán y su indisciplina.

El periodista recordó cuando Durán se peleó con sus compañeros de la Selección Colombia y aseguró que, así intenten negarlo, el delantero sí tuvo ese comportamiento en el camerino de la ‘Tricolor’.

Aun así, Vélez considera que Jhon Jáder es el futuro de la Selección Colombia, y por tal razón, prefiere defenderlo que destruirlo, pues además, piensa que será muy difícil encontrar un futbolista con su talento para los próximos años:

“Me imagino cómo estarán despedazando a Jhon Jáder Durán, que es lo más fácil. Me queda claro que con ese carácter irascible lo que pasó, pasó con la Selección. Yo lo tengo confirmado, así digan que no y que es una mentira, claro que pasó.

Viendo cómo reacciona el muñeco, seguro. Ahora, de qué lado estoy, del lado de Durán, no porque apañe ni sea cómplice de actos de indisciplina, de violencia o rebeldía.

Estoy pensando en el futuro, uno de los mejores delanteros que tiene Colombia es Jhon Jáder Durán así a muchos no les parezca. Desde el punto de vista futbolístico es un jugador con condiciones extraordinarias, difícilmente en Colombia podemos encontrar a alguien de su capacidad".

Vélez ahondó en el tema y aseguró que en Turquía no le dieron tanta trascendencia a la expulsión como en Colombia, por lo cual, cree que se debe cambiar el pensamiento de destruirlo y se debe ayudar a crecer y madurar.

“La prensa turca le dedicó seis renglones a esa noticia, no más, no le dan bola como aquí.

¿Qué es lo más difícil? Agarrarlo y construir de ahí un ser humano medianamente equilibrado. La Federación tiene los métodos, herramientas, psicólogos a su disposición, gente que le puede ayudar para que crezca.

Él, a medida que va avanzando en la vida, así sea millonario, va a encontrar solución a sus problemas".

Finalmente, Carlos Antonio aseguró que es necesario pensar, desde ya, en los jugadores que estarán en la Selección Colombia para el próximo proceso mundialista y aseguró que Jhon Jáder Durán, Alfredo Morelos y Neyser Villarreal son los mejores delanteros que tiene nuestro país, por lo cual, se deben cuidar, proteger y ayudar:

“Podemos recuperar a Durán porque hoy puede existir un Suárez, pero mañana lo vamos a necesitar, así como a Villarreal, eso hace parte de nuestro capital futuro

Tenemos que empezar a pensar en la próxima eliminatoria y ahí en ese capital de futuro está Durán, Yo sé que es difícil para los técnicos que le entregan el equipo a 3 o 4 para facilitar su trabajo.

Los dos mejores jugadores hoy por hoy que tiene Colombia son Morelos, Luis Suárez y Durán. Usted puede tener otros candidatos, esos son los míos".