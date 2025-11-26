“No es muy respetuoso de las ideas ajenas”, Iván Mejía dejó claro lo que piensa de Carlos Antonio Vélez

La reciente entrevista que Iván Mejía Álvarez le dio a Rafael Villegas sigue dejando ecos, entre otros, las palabras que refirió para el también periodista Carlos Antonio Vélez del que dejó claro son como el agua y el aceite.

Durante la charla, al hombre que hace uso de su retiro de los medios, le preguntaron sobre su relación con el analista, con el que se supo hubo grandes diferencias por años, pero con quien integraron, junto a Hernán Peláez, el programa de Los 3 Tenores por un tiempo.

Precisamente, sobre cómo fue el primer día, señaló que: “Fue bravísimo. Eso fue en Buenos Aires: él por allá y yo por acá. Me hablo con Hernán (Peláez) y me decía ‘cálmate, tranquilo’ y al otro (Vélez) le decía lo mismo, que se calmara (risas)”.

Sin embargo, “de ahí nació un respeto y después hicimos el programa juntos. Hoy en día tenemos una relación del saludo: ‘Qué hubo, Carlos, qué hubo, Iván’ y ya’”.

Eso sí, dejó claro que sus posiciones de vida son muy distantes: “Somos como el agua y el aceite, pensamos completamente diferente. Yo respeto lo que él piensa, no sé si él respeta lo que yo pienso. Yo creo que él no es muy respetuoso de las ideas de los demás, pero él vive su vida y yo vivo la mía, sin problemas”.

Lo que más destacó de su colega es que “Es un gran profesional. Es un tipo que estudió y estadía. Sus ABP y sus números y eso. Estudia”.

