Neyser Villarreal recién aterrizó en Brasil y ya dejó claro qué deben esperar los hinchas de Cruzeiro

Millonarios hizo oficial la desvinculación de Neyser Villarreal luego de que el jugador no se presentara ante las múltiples citaciones que le hicieron. Y tan solo unos días más tarde, el futbolista viajó a Brasil para unirse a Cruzeiro.

Desde el aeropuerto abordaron a Neyser, quien le mandó, de una vez, un mensaje a los hinchas de Cruzeiro y adelantó qué pueden esperar de él.

Para nadie es un secreto que Neyser Villarreal tiene un talento impresionante y eso le ha permitido ser el líder futbolístico de la Selección Colombia Sub-20, tanto en el Sudamericano como en la Copa del Mundo, mostrando gran nivel en ambos.

Sin embargo, en Millonarios ni siquiera pudo anotar un gol como profesional y su comportamiento dio mucho de qué hablar hasta que finalmente el club decidió finalizar su contrato antes de tiempo para desvincularlo completamente de la institución.

De esta manera, Neyser, quien ya tenía acuerdo con Cruzeiro, no dejó ningún dinero para el club que le permitió convertirse en futbolista profesional, desatando la molestia de los hinchas.

Mensaje de Neyser Villarreal para los hinchas de Cruzeiro:

Con este antecedente en su comportamiento, los hinchas de Cruzeiro podrían estar reacios a la llegada del colombiano, aunque también habrá quienes estén ilusionados por el talento del joven futbolista.

Entonces Neyser despejó cualquier duda y aseguró que va a trabajar de la mejor manera para darle alegrías a los hinchas de Cruzeiro:

“A los hinchas que estén tranquilos, voy a tratar de hacer las cosas bien”, fueron las palabras de Neyser Villarreal en un video que se difundió en horas de la mañana de este miércoles 26 de noviembre: