Jhon Jáder Durán otra vez fue expulsado por un infantil cabezazo frente al árbitro

Jhon Jáder Durán ingresó desde el banco de suplentes en el partido de Fenerbahce vs Ferencvaros, e increíblemente, se fue expulsado por propinarle un cabezazo a un rival en su cara y frente al árbitro.

El delantero colombiano fue suplente en la quinta jornada de la Europa League, pero ingresó al minuto 60 cuando el marcador todavía estaba igualado en ceros.

Tan solo seis minutos más tarde, Barnabás Varga sorprendió al público local cuando anotó el primer tanto para Ferencvaros. Sin embargo, los hinchas del Fenerbahce solamente se lamentaron tres minutos, pues Talisca apareció antes de llegar al minuto 70 para igualar las acciones.

Así continuaron los siguientes 20 minutos hasta que cumplió el tiempo regular y cuando parecía que nada más iba a suceder, apareció el colombiano, aunque lastimosamente no con una anotación o algo bueno.

Durán se enganchó con el defensor Toon Raemaekers y no dudó en propinarle un cabezazo en su cara pese a que el árbitro estaba casi al frente viendo las acciones.

Por supuesto, el árbitro no dudó en mostrarle la cartulina roja al colombiano, quien se perderá, seguramente, al menos las próximas dos fechas.

A continuación le presentamos el video:

¿Jhon Jáder Durán regresará a la Selección Colombia?

Luego de ser titular en diferentes partidos con la Selección Colombia, ya han pasado varias convocatorias en las que Jhon Jáder Durán no ha aparecido en el listado de Néstor Lorenzo.

En su momento, el técnico de la ‘Tricolor’ aseguró que Jhon Jáder no atravesaba un buen momento debido a las lesiones que ha sufrido recientemente:

“Ha jugado muy poquito. Sí, entró y marcó, pero fueron 15 o 20 minutos. No ha tenido la continuidad que necesita para competir en la Selección. Tiene futuro, pero hoy no está en su mejor momento”.

No obstante, algunos sectores de la prensa han señalado que el comportamiento de Durán es el que no convence a sus compañeros en la Selección Colombia, quienes habrían pedido que Jhon Jáder no sea convocado hasta que mejore su actitud.

Jorge Luis Pinto celebró que no convocaran a Jhon Jáder Durán:

El experimentado técnico de nuestro país aseguró que Néstor Lorenzo no debería convocar a jugadores que no han demostrado una química con los demás compañeros, pues se debe tener en cuenta que no solamente es el nivel que tengan individualmente, sino cómo se complementa el grupo.

Por tal razón, Pinto dio a entender que no se deberían llevar problemas a la Selección Colombia, así que, dio a entender, que no le gustaría ver a Jhon Jáder Durán en la próxima Copa del Mundo:

“Hay que vivir con lo que conozco. De aquí en adelante no hay tanto tiempo. No hay que llevarle problemas a la Selección, con el debido respeto, él demostró ya, que no encaja. No hay que llevar problemas. Eso no cabe, hay que jugar con jugadores perfectos, equilibrados emocionalmente”.

