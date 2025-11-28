“Aserrín en la cabeza”, Iván Mejía tras la nueva expulsión de Jhon Jáder Durán en Europa

Jhon Jáder Durán volvió a dar de qué hablar este jueves 27 de noviembre en el fútbol internacional al hacerse expulsar de manera infantil en los minutos finales de un partido de Europa League en donde su equipo resignó la posibilidad de sumar tres puntos en casa y el periodista Iván Mejía Álvarez se cansó de esas situaciones y señaló que tiene “Aserrín en la cabeza”.

La roja del atacante colombiano se dio a los 92 minutos del duelo en el que Fenerbahce igualó 1-1 contra el Ferencváros y quedó bastante rezagado en la tabla de posiciones de la Europa League en donde ocupa la casilla 20 con 8 puntos.

Vea acá: En plenos cuadrangulares, equipo sacó a volar a tres de sus jugadores por ‘decisiones internas’

Pese a que su equipo estaba encima y con una larga adición decretada, Durán le dio un cabezazo a un rival delante del árbitro que no le perdonó la expulsión.

Tras esto, el periodista Adolfo Pérez señaló: “Es broma? Otra vez se hizo expulsar Jhon Durán? Así es como quiere que lo vuelvan a llamar a la selección Colombia y lo lleven al mundial?”.

Fue ante este comentario que apareció Iván Mejía a reprochar: “Nada que objetar. Aserrín en la cabeza!!”.

Jhon Jáder Durán no se ayuda de a mucho con sus actitudes y cada vez se ve más complicado que le den una nueva oportunidad en la Selección Colombia de cara al Mundial 2026, a menos que sean más los goles que los escándalos que facture en los próximos meses.