Hincha de Santa Fe tuvo un cara a cara con Harold Santiago Mosquera para decirle todo lo que pensaba

Cuando restaban tres fechas para finalizar el ‘todos contra todos’, Independiente Santa Fe tenía un panorama muy difícil para clasificar, pues tenía que ganarle a Junior en Barranquilla y tanto a Deportivo Cali como a Alianza en El Campín de Bogotá.

El ‘León’ consiguió las tres victorias gracias a tres goles agónicos y fundamentales de Harold Santiago Mosquera, quien parece que se marchará del equipo para el próximo año.

Entonces un hincha tuvo un cara a cara con él para decirle todo lo que pensaba.

El hincha compartió el video en redes sociales, y aunque no se puede escuchar el intercambio de palabras, se ve cómo Harold Santiago Mosquera se acerca para escucharlo atentamente.

Con un esfuerzo importante, el hincha le hace saber que le gustaría la continuidad de Mosquera en el equipo, pero en caso de ser imposible, aprovechó para agradecerle por todo lo que logró en el ‘León’.

“Sin importar la decisión que tomes, gracias por las alegrías que nos has dado en este tiempo, danos una alegría más esta noche a esta hinchada”, fue el mensaje que escribió el hincha en el video, y Harold Santiago así cumplió, pues anotó el único gol del partido para darle la clasificación a Santa Fe.

¿En qué equipo jugará Harold Santiago Mosquera?

Mientras el futbolista emitió un comunicado para asegurar que su mentalidad estaba completamente puesta en Santa Fe, el presidente del equipo, Eduardo Méndez, aseguró que otro club ofreció mucho dinero para contar con Harold Santiago, por lo cual, parece imposible su continuidad.

Diferentes medios de comunicación han informado que Harold Santiago Mosquera, a pesar de haber despertado el interés de equipos en el extranjero, se quedaría en Colombia, específicamente en América de Cali, que le ofrecería un contrato de dos a tres años.

Hasta ahora, el panorama es incierto y lo único que parece seguro es que Santa Fe perderá a uno de sus mejores jugadores.