Se conocen más videos de la violenta trifulca en Medellín con los hinchas del América

Los hinchas del América viajaron hasta Medellín para alentar a su equipo en la última fecha del todos contra todos, donde necesitan conseguir una victoria para asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales.

Sin embargo, se presentaron desmanes y peleas a las afueras del hotel de concentración donde se hospedaba el América, cuando llegaron presuntos hinchas de Atlético Nacional buscando pelea.

El apoyo de la hinchada se hizo sentir a las afueras del hotel donde se hospeda el equipo con un banderazo que terminó en una batalla campal, pues según reportaron las personas presentes en el lugar, llegó un grupo en motocicletas, irrumpiendo el lugar y buscando pelea al lanzar botellas

Instantes después se puede observar que algunos sujetos portaban armas cortopunzantes, desatado el pánico en el lugar, pero afortunadamente la Policía se hizo presente en el lugar logró dispersar la trifulca antes que pasara a mayores.

Cabe resaltar que hasta ahora no hay información precisa de la cantidad de personas que resultaron heridas, así como tampoco se sabe sobre el número de detenidos.

Esto, en definitiva, no puede seguir pasando en el fútbol colombiano