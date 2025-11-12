César Farías no llegará a Santa Fe ‘por culpa’ de los futbolistas, según periodista de Win Sports

Uno de los candidatos que sonó fuerte para convertirse en nuevo director técnico de Santa Fe para el proyecto de 2026 fue César Farías, quien es agente libre tras salir del Junior de Barranquilla a mitad de este año.

Al técnico venezolano lo vieron en Bogotá y todo parecía indicar que llegaría al ‘León’, pero ahora reportaron que los propios futbolistas de Santa Fe se opusieron a su llegada.

Tan pronto se reveló que César Farías era candidato para ser técnico de Santa Fe, los hinchas se hicieron sentir en redes sociales para rechazar la idea porque consideran que no hizo buenos papeles ni con América ni con Junior, que han sido sus dos más recientes experiencias en el fútbol colombiano.

Tal parece que no solamente había rechazo por parte de los hinchas, sino también de los jugadores, pues el periodista de Win Sports, Juan José Mantilla, aseguró que los propios futbolistas presionaron para que Farías no llegara.

En ese orden de ideas, reveló Mantilla que Santa Fe contratará a un entrenador uruguayo, pero no es Pablo Peirano, aunque no adelantó quién podría ser:

“A mí me dicen que por petición de los jugadores César Farías no llega a Santa Fe. Viene un uruguayo que no es Peirano”.

¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre la supuesta llegada de César Farías a Santa Fe?

El capitán de Santa Fe reaccionó con dos emojis de risas tan pronto comenzó a rondar el rumor, pero posteriormente aseguró que no toda información es verdad.

“Simplemente les digo que no toda información en la vida es cierta”, fue el primer mensaje de Hugo Rodallega al respecto.

Posteriormente, ‘Hugol’ aseguró que utilizó sus redes sociales para asegurar que en redes sociales muchas personas dicen cosas sin tener el conocimiento:

“Si uno tiene una red social hay que usarla. Yo al ver que hablaban, decían y aseguraban las cosas sin decir nada, a mí me da risa. Los que toman decisiones son otras, pero ya hay muchos que aseguran”.