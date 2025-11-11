Eduardo Méndez bajó de la nube a los hinchas de Santa Fe respecto a Harold Santiago Mosquera

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, fue claro ante su propia afición sobre el tema Harold Santiago Mosquera y dejó claro que, pese a querer sostenerlo, el jugador se marchará el próximo año ante la jugosa oferta que le realizó otro equipo del país.

Luego de varios rumores al respecto y el pedido de la afición ‘Cardenal’ para que lo renovaran, ya se hizo prácticamente oficial que no continuará y de boca del propio dirigente que habló del tema en entrevista con Carlos Antonio Vélez en la que incluso señaló que ya se tenía claro que se iba desde antes del partido contra Cali.

Sobre esto, Méndez señaló: “Yo con él hablé y con su empresario, pero la petición que hicieron era imposible de pagar para Santa Fe. Hay que ser responsables. Yo tengo compromisos. Hablamos y era imposible, ni siquiera negociable para Santa Fe”.

“La relación con él es excelente, me ha manifestado muchas cosas, pero la plata que le han ofrecido en otro lado es bastante frente a lo que podemos pagar. Hubo contraoferta, pero al ver esos números, es una oferta inalcanzable”, agregó.

Además, el directivo añadió que “Él (Mosquera) tiene un compromiso, hemos hablado, pero primero está la responsabilidad con el club. No quiero ver un Santa Fe que en febrero no pueda pagar salarios”.

“Yo pienso que es un capitulo cerrado por el compromiso que adquirió con un club y una cifra que es imposible de alcanzar”, sumó.

Sobre el que se negocie con jugadores en plena actividad, el dirigente señaló que “Aquí no existe respeto de que se esté en competencia. Aquí no respetan. Saben cuándo se termina un contrato y desde mucho antes comienzan a tocar los jugadores. Yo no acostumbro a eso. Pero en este caso los empresarios se movieron y lo ofrecieron”.

Al parecer, el tema Harold Santiago Mosquera es un caso cerrado en Independiente Santa Fe y todo apunta a que el jugador actuará el otro año con América de Cali, según señaló en la entrevista Carlos Antonio Vélez en algo que no fue desmentido por Eduardo Méndez.