Avilés Hurtado echó al agua a sus compañeros del Deportivo Cali por no estar comprometidos al 100%

Deportivo Cali jugó su último partido en condición de local ante Once Caldas y se despidió con un pálido empate que reflejó su semestre.

Al respecto, Avilés Hurtado dejó claro que no todos los jugadores estaban igual de comprometidos en sacar adelante el proyecto.

El capitán del Deportivo Cali habló con los medios de comunicación en la zona mixta tras el partido frente a Once Caldas, donde le preguntaron sobre el balance general del semestre que firmó Deportivo Cali tras no lograr clasificar a cuadrangulares:

“Es un balance negativo, pero con la cabeza arriba y cuando salimos al campo siempre dimos al máximo, lastimosamente nos tocó una racha muy negativa y no pudimos revertir la situación, hace parte del fútbol. Levantar la cabeza y pensar en lo que viene para el siguiente torneo”.

Adicionalmente, habló respecto a su situación y los motivos por los cuales no pudo entregar el 100% de su talento. Esto, relacionado con la pretemporada y las lesiones:

“Querer trabajar, prepararme mejor, hacer una buena pretemporada. Empezando por ahí no tuve buena pretemporada y al final me terminó costando un poco por circunstancias de lesiones que tuve, pero ahorita trataré de descansar, abrazar a mi familia y prepararnos mejor porque lo necesitamos y tener gente que realmente esté 100% comprometida con el equipo”.

Finalmente, Avilés Hurtado dejó claro que había varios futbolistas que realmente no estaban comprometidos con el Deportivo Cali y eso quedó en evidencia:

“Eso es personal, realmente el que no entregó el 100%, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos, en las llegadas.

El compromiso es de todos los que pertenecemos al equipo, eso realmente nos faltó, que todos estuviéramos buscando el mismo objetivo. Lastimosamente, no fue así, hace parte del fútbol y uno tiene que adaptarse".