“En el grupo sabemos”, Futbolista de Santa Fe reveló cómo está la interna tras la noticia de Harold Santiago

Los hinchas de Santa Fe están con gran tristeza por la inminente partida de Harold Santiago Mosquera, quien, sin duda alguna, ha sido un jugador determinante en el equipo.

Aunque el jugador salió a ‘poner la cara’ y dejar claro que está concentrado en luchar por el bicampeonato, el propio presidente de la institución, Eduardo Méndez, aseguró que no hay nada que hacer para su renovación.

Christian Mafla dejó ver cómo está el ambiente en la interna del equipo por la marcha de Mosquera.

Eduardo Méndez fue blanco de críticas porque, antes que se dispute el partido de la fecha 20 que definirá si Santa Fe clasifica a cuadrangulares o queda eliminado, aseguró que era imposible retener a Harold Santiago Mosquera:

“La relación con él es excelente, me ha manifestado muchas cosas, pero la plata que le han ofrecido en otro lado es bastante frente a lo que podemos pagar. Hubo contraoferta, pero al ver esos números, es una oferta inalcanzable”, fueron las palabras de Eduardo Méndez.

Entonces Christian Mafla habló al respecto y aseguró que en el grupo entienden la decisión de Harold Santiago pensando en lo mejor para su futuro y su familia:

“Esto es fútbol y sabemos que, de un momento a otro, podemos estar o no estar. En el grupo sabemos el gran profesional que es Harold Santiago Mosquera. Si no se le dio la oportunidad de renovar, sabemos que va a darlo todo por este equipo hasta el último día de su contrato. Así que estamos tranquilos, sabiendo que si tomó la decisión fue por el bien suyo y de su familia. Nosotros tenemos que desearle suerte y agradecerle por lo que nos aportó, porque ha sido una pieza clave.”