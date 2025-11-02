“Sí salieron una ofertas”, Rafael Dudamel despejó dudas sobre su futuro tras salir del Pereira

Rafael Dudamel presentó la carta de renuncia al Deportivo Pereira por justa causa ante los incumplimientos por cuenta de los directivos.

Tan pronto se conoció esta noticia, surgieron rumores sobre una posible vinculación, ya sea con Millonarios o con Santa Fe.

El técnico venezolano desmintió la supuesta visita a Millonarios, pero sí confirmó que ya tiene varias ofertas sobre la mesa.

Rafael Dudamel concedió una entrevista con ESPN, donde le preguntaron directamente si era cierto que estaba negociando su llegada a Millonarios para la próxima temporada.

El técnico fue contundente al señalar que, en primer lugar, guarda mucho respeto por Hernán Torres, quien a su vez, tiene contrato vigente con el ‘Embajador’, pero además señaló que está planeando quedarse unos meses en Pereira junto a su familia.

“No hay nada cierto en los rumores. Estoy todavía en Pereira, familiarmente tenemos planeado estar unos meses más”.

De igual manera, Dudamel aseguró que ya le han llegado algunas ofertas para dirigir a otros equipos, pero todos en el fútbol del exterior, porque expresó que ningún equipo colombiano se ha mostrado interesado hasta ahora:

“Estamos abiertos a opciones de trabajo, pero hoy en Colombia no ha habido nada, sí salieron una ofertas del exterior que estamos analizando, pero para enero, no es viable ahora. También estamos asimilando esto tan penoso que ha pasado ahora”.

Finalmente, habló acerca de Independiente Santa Fe y los rumores que hay sobre una mala relación con el presidente Eduardo Méndez, pero Dudamel aseguró que no han tenido ningún problema, como muchos especulan:

“Es una pregunta más para el presidente, con quien nunca tuve una diferencia. Si hay cordialidad, no es obligación que se identifiquen con nuestra forma de trabajar. Pueden pasar muchas cosas que incidan en la decisión, también me gustaría saber qué piensan sobre la elección de entrenadores. Son solo especulaciones”.