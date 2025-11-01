“Te voy a amar toda mi vida”, Edwin Cardona está atravesando una dolorosa pérdida familiar

Edwin Cardona está atravesando un momento difícil en su vida debido a una pérdida familiar y a través de sus redes sociales compartió varios mensajes que, sin duda alguna, le llegará al corazón a muchos de sus seguidores.

El talentoso futbolista de Atlético Nacional compartió una fotografía junto a Cheguin, su perro que lo acompañó en gran parte de su vida; específicamente fueron 15 años a su lado, pero que lamentablemente, en las últimas horas falleció.

Edwin Cardona no ocultó la tristeza del fallecimiento de su perrito y así lo dio a conocer en sus redes sociales, donde le dedicó tiernos mensajes como: “Te voy a amar toda la vida. Cómo te me vas a ir mi Cheguin. De por vida en mi corazón”, o “Por qué me dejaste así mi loco. te voy a extrañar 15 años a tu lado mi loco”.

Finalmente, Edwin Andrés se despidió de Cheguin por acompañarlo durante tanto tiempo en su vida y por ser su amigo fiel por tanto tiempo: “Gracias por llenarnos de amor y hacernos tan felices. Te amo mi gordo”.

Mucha fuerza Edwin en este difícil momento: