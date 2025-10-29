Rafael Dudamel habría presentado su renuncia al Deportivo Pereira en medio de la crisis del equipo

Una de las noticias más lamentables del año dentro del Fútbol Profesional Colombiano ha sido lo acontecido en las últimas semanas con el Deportivo Pereira y su crisis financiera, que no les ha permitido cumplir con los salarios y prestaciones a todos los miembros de la plantilla, trabajadores y cuerpo técnico, quienes incluso han dado un cese de actividades por la mala situación y ya varios estarían en búsqueda de una salida de la institución.

Hace unos minutos el periodista Pipe Sierra dio la noticia de que el entrenador venezolano del equipo, Rafael Dudamel, ya habría presentado su renuncia por justa causa y estaría a la espera de que la misma sea aceptada para poder salir del equipo por el incumplimiento de su contrato. A pesar de que su rendimiento con el equipo no fue el mejor, sí le dio cierta identidad y sacó triunfos importantes que los mantuvieron en la pelea por acceder a los 8 antes de toda esta penosa situación.

Yuber Quiñones y Samy Merheg renunciaron al equipo

Al entrenador también se le suma una de las joyas más grandes de la cantera de la institución en los últimos años, el delantero Merheg, quien ha deslumbrado con su buen juego y capacidad goleadora, pero que, ante la situación, decidió presentar su carta de renuncia para poder salir del equipo por el incumplimiento de su contrato.

Asimismo, el extremo exMillonarios, Yuber Quiñones, es otro de los que quiere irse del club cuanto antes para poder buscar nuevos horizontes lejos de los problemas administrativos y económicos que aquejan al club en este momento.