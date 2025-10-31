Periodista de ESPN aseguró que Rafael Dudamel ya tiene todo acordado para ser nuevo entrenador de Millonarios

Uno de los entrenadores más cotizados del Fútbol Profesional Colombiano desde hace varios años es el venezolano Rafel Dudamel. Desde que salió campeón con el Deportivo Cali en Ibagué ante el Deportes Tolima remontando la serie, y logrando la heroica con Bucaramanga ante Independiente Santa Fe como visitantes, su nombre ha destacado como uno de los grandes candidatos en cada una de las dirigencias de elencos grandes de nuestra nación.

Le puede interesar: Periodista aseguró que Rafael Dudamel no es opción para Santa Fe por haber tratado mal a su delegación en el 2024

Justamente uno de los que más ha sonado es Millonarios que, a pesar de haber contratado a Hernán Torres recientemente para apagar el incendio generado en la corta estadía de David González, el club apostaría por otro proyecto largo y con un hombre ganador en sus filas como lo es Dudamel a partir del 2026. Según informó la periodista María Chavarro de ESPN, el empresario del entrenador fue visto saliendo de las oficinas de la institución en Bogotá con un trato ya firmado.

“Me acaban de contar, falta confirmación, que el nuevo técnico de @MillosFCoficial sería Rafael Edgar Dudamel, el empresario estuvo en las oficinas y creen que está acordado y listo; además como refuerzo negocian con Carlos Darwin Quintero y un defensa central”, fue lo manifestado por la comunicadora, quien además aseguró que ya negocian con Carlos Darwin Quintero su incorporación de cara a la siguiente temporada.

Con esto podría confirmarse un bombazo bastante grande dentro del FPC por lo inesperado de la salida de Torres, aunque con la justificación de la eliminación prematura por liga, donde no logró acceder siquiera a los cuadrangulares y quedó fuera de la Copa BetPlay tras no poder vencer en la serie al descendido Envigado, siendo una de las grandes decepciones del campeonato.