“Carreta”, desde Millonarios desmintieron información que hizo eco en las últimas horas

Luego de que en las últimas horas hicieran eco versiones de prensa que señalaban que Rafael Dudamel tenía todo acordado para ser entrenador de Millonarios, tras su salida de Deportivo Pereira, al periodista de El Tiempo, Gabriel Meluk, le respondió una fuente que él señaló como ‘inmejorable’ y la misma le sentenció que todo eso no era más que “carreta” y que podía salir a desmentirlo.

Tras conocerse que el entrenador venezolano salió de Deportivo Pereira, por el incumplimiento de contrato derivado de la falta de pagos, ya lo comenzaron a vincular a distintos equipos, entre ellos el cuadro Albiazul.

Pese a que Hernán Torres tiene contrato hasta mediados del otro año, la casi cantada eliminación del actual campeonato podría hacer cambiar de nombre en el banquillo y por eso se tejen rumores.

Al respecto, el periodista Gabriel Meluk, publicó: “Pregunté a inmejorable fuente sobre la versión de que Rafael Dudamel llegaría a Millonarios y que su empresario habría estado hoy en las oficinas de ese equipo. Esta fue su respuesta”, señaló el periodista, con la imagen del siguiente mensaje:

“Hola, Gabriel. Carreta. Mentira. Puedes desmentirlo”.

Por ahora es versión contra versión y mientras algunos aseguran que Dudamel está listo para Millonarios, la fuente de Meluk le asegura que todo es mentira.