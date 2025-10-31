Periodista aseguró que Rafael Dudamel no es opción para Santa Fe por haber tratado mal a su delegación en el 2024

Independiente Santa Fe lleva una larga búsqueda de entrenador desde hace algunas semanas, tras confirmarse la salida de Jorge Bava, quien, a pesar de haber salido campeón del FPC en el primer semestre del año. Aunque la intención es encontrar a alguien que pueda seguir con este legado deportivo, en especial pensando en la Copa Libertadores del 2026, donde serán uno de los representantes de nuestro país.

Uno de los sueños de los hinchas para poder llenar este vacío es el entrenador venezolano que acaba de renunciar al Deportivo Pereira, Rafael Dudamel. A pesar de esto, en el equipo parece interesarles muy poco su llegada por motivos que, hasta hoy, eran completamente desconocidos. Y es que el periodista Gabriel Meluk reveló un sorprendente detalle que tendría alejado por completo al Dudamel de las arcas cardenales.

“Hasta donde sé por fuentes precisas, Rafael Dudamel no es opción para Santa Fe, pues por la final entre Santa Fe y B/manga de junio del 2024, el DT venezolano del B/manga habría tratado mal a la delegación de Santa Fe durante el partido de ida”. Con esto, se estaría confirmado la razón por la que en la interna del club no se contempla su llegada y se mira hacia otros lados donde quizá no hay nombres muy atractivos, a pesar de tener esta carta que a los aficionados les gusta.

¿Directo al Puskas? Espectacular gol de chilena de Hugo Rodallega al Junior

Hugo Rodallega había intentado muchas veces hacer un gol de chilena, pero hasta ahora no lo había logrado. Sin embargo, finalmente lo logró. El capitán de Santa Fe aprovechó una serie de rebotes en el área del Estadio Metropolitano de Barranquilla para lanzarse con una épica pirueta y mandar a guardar el balón en la portería.