Aldo Leao contó la verdadera historia de su paso de Santa Fe a Nacional y no es lo que creían

Aldo Leao Ramírez, exfutbolista colombiano con recordado paso por varios clubes de nuestro país y del exterior, así como por la Selección Colombia, contó con detalles cómo se dio su paso de Independiente Santa Fe a Atlético Nacional que en su momento causó bastante polémica.

En aquella época incluso surgieron rumores de que el samario se había ‘vendido’ en la final previa que disputaron los dos clubes en el fútbol colombiano cuando él jugaba en el equipo ‘Cardenal’, que perdió, y al siguiente semestre pasó al cuadro antioqueño, campeón del primer semestre de 2005.

En dialogo con el espacio Un break, contó detalles de lo que fue el movimiento y aclaró que no hay razones para que duden de él.

Aldo Leao y su paso de Santa Fe a Nacional

“Todo parte de una entrevista antes de la final, al ‘Chicho’ Serna (Mauricio). A él le preguntan qué quiere hacer cuando se retire y él siempre dijo que le gustaría ser empresario. Cuando le preguntaron a quién le gustaría representar en algún momento, dijo que a mí. Dijo: ‘hay un jugador que me encanta en el fútbol colombiano y es Aldo Leao, de Santa Fe, y lo voy a enfrentar en la final’”, comenzó contando.

“Después fue la final. En Bogotá quedamos 0-0 y luego se jugó en Medellín. A ‘Chicho’ tenían que haberlo expulsado antes de salir a la cancha. Me dio dos o tres patadas que tenían que haberlo sacado. Nuestro entrenador en ese momento (Basilico González), me saca en el minuto 75, con el partido 0-0. Cuando me saca, Nacional se le va encima y hace los dos goles”, añadió.

Y sobre los rumores de que ‘él se vendió’: “Sacaron sus conclusiones de que ‘se vendió y demás’, pero si yo hago memoria, yo no hice ni penal en la final, no metí autogol, no me hice expulsar o hice algo como para que te dé de pensar. Me sacaron, Nacional se fue encima y perdimos la final”.

“Luego me voy a la Copa de Oro con la Selección Colombia y allá, pasan cosas que muchas veces la gente no sabe. Me llama Eduardo Méndez y me dice: ‘Mijo, el jugador a vender en Santa Fe es usted y hay opciones, América, Nacional, Cali y Once Caldas’. Yo le dije que analizaba y conversábamos”, añadió.

Allí, “Yo estaba compartiendo habitación de Selección con Héctor Hurtado (jugador de Nacional). Él me dice: ‘Aldito, el profe ‘Sachi’ quiere hablar contigo. Va a llamar a la habitación a conversar contigo’. Llamó en la noche y me dijo que le encantaría tenerme en el equipo. Yo le dije que no dependía de mí, porque había unos directivos de Santa Fe que eran dueños de mis derechos, entonces que se tomaría una decisión conjunta. Peso que Nacional jugaba la Copa Libertadores”.

Así, Aldo Leao Ramírez contó con detalles cómo se dio su paso de Independiente Santa Fe a Atlético Nacional y como de una entrevista dada en ese momento por Mauricio ‘Chicho’ Serna, surgieron tantas cosas.