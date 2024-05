“Todas esas mentiras”: Periodista ‘destrozó' a Gamero tras el papelón de Millonarios en Libertadores

Contra Palestino y ante su gente, Millonarios se jugó la última carta que tenía para aspirar a clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, o por lo menos, acercarse a la Copa Sudamericana. Sin embargo, un pálido empate a un gol, selló una fatídica participación que, pese a no haber terminado, ya es un papelón. Uno de los más señalados ha sido Alberto Gamero, a lo que, Jorge Bermúdez, periodista de ESPN, ‘le dio con todo’.

“Millonarios está como está por todas esas mentiras que se mete Gamero”, Jorge Bermúdez:

El tema central del programa ‘F90′ fue el rotundo fracaso de Millonarios por ni siquiera haber podido ganar un partido de los cinco que ha disputado, tres en condición de local. Por supuesto, se mostraron fragmentos de la conferencia de prensa que concedió Alberto Gamero en compañía de Macálister Silva, donde insistió en la cantidad de jugadores que se lesionaron y no pudieron estar en los partidos más importantes de este torneo.

Sin embargo, Jorge Bermúdez no cree a cabalidad en las palabras del entrenador samario, no lo convencen, especialmente porque quedó demostrado que Millonarios tiene muchas alternativas para asumir los dos torneos y no sufrir por la sobrecarga a sus jugadores:

“Ahí se demuestra que jugadores sí hay. La plantilla no es de once, hay veinticinco registrados, lo que pasa es que el técnico no les da la oportunidad. Él quiere ir a la fija con once jugando 100 partidos en un año y medio, eso es imposible. Ahí hay un problema de planificación, de manejo y de cargas por parte del técnico, eso es absolutamente cierto y el señor Gamero se tiene que revisar en eso. Yo también escuché la entrevista con César Augusto y la verdad es que ya entiendo por qué Millonarios está como está, por todas esas mentiras que se mete el señor Gamero”.