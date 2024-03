“Lamboncito”, Carlos Antonio siguió los pasos de Eduardo Luis y también defendió a Bodmer

A Jhon Bodmer le siguen saliendo defensores a ultranza y detrás de Eduardo Luis López, que se indignó por él en Win Sports, también salió Carlos Antonio Vélez, indignado, luego de que Agustín Álvarez Wallace dijera que en Atlético Nacional se está trabajando de una gran manera con Pablo Repetto, como nunca antes lo habían hecho.

En rueda de prensa, este miércoles, el futbolista uruguayo alabó a su nuevo cuerpo técnico y esto parece tener indignados a muchos periodistas.

Primero fue Eduardo Luis López que dijo, entre otras que “Estas declaraciones no son éticas. Esto los expone, hablando de un entrenador que el club protegió hasta el último minuto. Estas declaraciones también las están viendo en el club”.

Carlos Antonio Vélez también se indignó en favor de Bodmer

Posterior a esto, en la mañana de este jueves, en la emisora Antena 2, de RCN radio, el analista también se refirió al tema con gran indignación.

“Antes de que se me olvide: qué sobón este Álvarez Wallace (Agustín). Irrespetuoso, salamero, lamboncito. Ahí escuché sus sabias manifestaciones que, seguramente a través de todos los títulos que ganó y la experiencia internacional que tiene, todo eso que dijo en la conferencia de prensa ayer”, ironizó.

Y resumió lo dicho por el jugador: “‘Fue una semana que todos quedamos un poco sorprendidos porque no se venía trabajando de esta manera. El de Pablo es un cuerpo técnico que necesitábamos que llegara al plantel’, pensamiento de Agustín Álvarez Wallace. ¿Y este a quién le ganó?”, señaló.

Y le mandó un mensaje al exentrenador de Nacional: “Profe Bodmer, este es un Frankenstein suyo. Usted lo presentó en una conferencia de prensa como si fuera Busquets y es normalito. De esos en Colombia hay más de 17 mil. Después de inflarlo como lo infló, le tocó sacarlo porque había mejores y se fue al banco”.

“Ahora llegó su connacional (Repetto) y entre ellos se respaldan. Lo primero que hizo cuando llegó fue poner a los suyos (uruguayos)”, dijo Vélez.

“Como agradecimiento, aparece este personaje (Wallace) en una falta de respeto total. Qué fácil es hablar del que no está y del que todo el mundo critica. Con una gran sobonería a su nuevo patrón, entonces, lo de Repetto es una maravilla y el resto es estiércol puro”, indicó.

Y cerró con un fuerte señalamiento: “No le has ganado a nadie, Álvarez Wallace. ¿Cuáles son tus títulos, tus éxitos, tus logros? Uno no puede ser tan mala clase y tan mala leche”.

De esta manera, Carlos Antonio Vélez se sumó a la indignación con Agustín Álvarez Wallace por haber sugerido que con Pablo Repetto se trabaja mejor que con Jhon Bodmer.

Vale la pena contextualizar que tanto Win Sports como RCN Radio, espacios donde salieron a defender al exentrenador de Nacional son propiedad de la Organización Ardila Lulle, mismo grupo empresarial al que pertenece el equipo antioqueño.