Caos en Cali tras elecciones: tumban cámaras de fotomultas, lesionan a una agente y ofrecen recompensa por vándalos

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La ciudad de Cali vivió una noche de tensión luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia, que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella. Las manifestaciones registradas en distintos sectores de la capital vallecaucana derivaron en actos vandálicos que dejaron daños en la infraestructura pública, afectaciones a bienes oficiales y una agente de tránsito lesionada.

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Los hechos más delicados, según informó el diario El País de Cali, se concentraron en el sector de Puerto Rellena, también conocido como Puerto Resistencia, en el suroriente de la ciudad, donde cientos de personas se reunieron para expresar su inconformidad tras la derrota del candidato del Pacto Histórico en la contienda presidencial.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Metropolitana de Cali, durante las alteraciones del orden público fue vandalizada una cámara de fotodetección ubicada en la carrera 46 con calle 38A. Además, varias personas intentaron derribar otro dispositivo instalado en la carrera 42B con calle 36, aunque en este caso no lograron tumbar la estructura.

Ante la situación, las autoridades desplegaron unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para controlar los disturbios y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los uniformados realizaron labores de seguimiento y contención en las zonas donde se concentraron las manifestaciones.

Noche de tensión en Cali después de las elecciones: vandalismo, una funcionaria herida y fuerte advertencia de Alejandro Eder

A medida que avanzaba la noche, comenzaron a circular videos en redes sociales que mostraban nuevos actos de vandalismo. Uno de los registros más impactantes fue grabado en la Avenida Simón Bolívar con Carrera 39, donde varios manifestantes derribaron una cámara de fotodetección. En las imágenes se observa cómo varias personas se colgaron de la estructura hasta hacerla caer sobre la vía, para posteriormente golpearla y pisotearla.

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La gerente de Enruta, Diana Carolina Reina, informó que además de la cámara destruida en la Avenida Simón Bolívar, otra estructura de control vial fue derribada en el sector de Puerto Rellena. Asimismo, señaló que otras cuatro cámaras permanecían sin conexión mientras personal técnico realizaba verificaciones para determinar si habían sufrido daños adicionales.

Las afectaciones también alcanzaron a la Secretaría de Movilidad de Cali. La dependencia reportó que una motocicleta oficial utilizada para prestar servicio a la ciudadanía fue vandalizada durante los disturbios ocurridos en el sector de la carrera 31 con avenida Simón Bolívar.

La entidad confirmó además que una agente de tránsito resultó lesionada en medio de los hechos y tuvo que ser trasladada de manera inmediata a la Clínica Imbanaco, donde recibió atención médica especializada.

Frente a la escalada de los desmanes, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó un balance de la situación y aseguró que los incidentes estaban focalizados principalmente en Puerto Rellena. Según explicó, aunque la mayoría de las personas se manifestaban de forma pacífica, un grupo reducido protagonizó los ataques contra la infraestructura pública.

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El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de información no verificada. Según expresó, pidió que los caleños mantuvieran la calma y evitaran compartir videos sin contexto que pudieran generar pánico o desinformación.

Asimismo, destacó que la ciudad había sido ejemplo de tranquilidad durante la jornada electoral y afirmó que las autoridades se encontraban al frente de la situación desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Sobre los actos vandálicos, Eder fue enfático al advertir que la administración actuará con firmeza contra los responsables. El alcalde señaló que existe un grupo de personas que aprovechó las concentraciones para causar daños y aseguró que las autoridades avanzan en la identificación de quienes participaron en la destrucción de las cámaras de fotomultas y otros bienes públicos.

En sus declaraciones, el mandatario sostuvo que “los vamos a agarrar a todos los bandidos que se han puesto a hacer eso”, al referirse a quienes protagonizaron los ataques contra la infraestructura de la ciudad.

Como parte de las medidas adoptadas, la Alcaldía de Cali anunció que ofrecerá una recompensa para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables de los actos vandálicos. Paralelamente, equipos de investigación revisan grabaciones de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios para esclarecer lo ocurrido.

El alcalde también se refirió al caso de la motocicleta de la Secretaría de Movilidad afectada durante los disturbios. Según indicó, el vehículo habría sido hurtado inicialmente por un delincuente y posteriormente vandalizado o incendiado.

Mientras avanzan las investigaciones, la administración municipal mantiene un trabajo coordinado con la Policía Metropolitana de Cali y las unidades de la UNDMO para prevenir nuevos hechos de violencia.

Finalmente, Eder envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de la capital vallecaucana y reiteró que la gran mayoría de la ciudad permaneció en calma durante la jornada. En ese sentido, aseguró que la instrucción a las autoridades es mantener el control del orden público y actuar de manera inmediata frente a cualquier alteración.

“No vamos a permitir que unos desadaptados dañen nuestra ciudad”, manifestó el alcalde, al insistir en que los responsables de los ataques contra el patrimonio público deberán responder ante la justicia.

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Los hechos ocurridos en Cali se suman a otras manifestaciones registradas en diferentes regiones del país tras los resultados de las elecciones presidenciales, mientras las autoridades nacionales mantienen vigilancia especial para evitar nuevos episodios de violencia y garantizar la seguridad ciudadana.