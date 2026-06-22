Violentas protestas en Bogotá tras resultados presidenciales: autoridades reportan ataques en Kennedy y Usme

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La jornada posterior a la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia estuvo marcada por alteraciones del orden público en varios sectores de Bogotá, donde grupos de ciudadanos protagonizaron protestas, bloqueos y actos de vandalismo tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial.

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De acuerdo con información entregada por la Alcaldía de Bogotá, durante la tarde y la noche de este domingo se registraron concentraciones en distintos puntos estratégicos de la capital, donde algunos manifestantes expresaron su inconformidad con el resultado electoral que dio como ganador al candidato del movimiento Defensores de la Patria.

Disturbios en Bogotá tras elección de Abelardo de la Espriella: atacan estaciones de Policía y bloquean vías principales

Uno de los focos más complejos se presentó en el sector del Portal Américas, en la localidad de Kennedy, donde se reportó la quema de neumáticos y una motocicleta en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio. La situación generó afectaciones en la movilidad y obligó a las autoridades a desplegar operativos para recuperar el control de la zona.

Las protestas también provocaron interrupciones en importantes corredores viales de la ciudad y afectaciones al sistema de transporte público. Según reportes oficiales, varias estaciones de TransMilenio resultaron impactadas por los disturbios, mientras que los bloqueos ocasionaron congestiones en diferentes sectores de la capital.

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El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que durante las manifestaciones se registraron ataques contra instalaciones oficiales. Las estaciones de Policía de Usme y Kennedy fueron blanco de agresiones por parte de personas que utilizaron objetos contundentes y elementos incendiarios.

Además, un integrante del equipo de Diálogo de la administración distrital resultó agredido mientras atendía las movilizaciones. Frente a estos hechos, las autoridades solicitaron la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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Los disturbios se produjeron luego de que se confirmara la victoria de Abelardo de la Espriella, quien obtuvo más de 12,9 millones de votos, superando por más de 200.000 sufragios a Iván Cepeda, candidato que anunció la impugnación de 33.000 mesas electorales.

Con este resultado, De la Espriella se convirtió en el nuevo mandatario de los colombianos para el período 2026-2030, sucediendo a Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Su triunfo representa un giro hacia una propuesta política de derecha enfocada en el fortalecimiento de la seguridad, el crecimiento económico y el fortalecimiento institucional.

Entre las principales propuestas del presidente electo se encuentran la construcción de megacárceles de máxima seguridad, el fortalecimiento de la Fuerza Pública, una mayor presencia militar en las regiones y el fin de la estrategia de Paz Total impulsada por el gobierno saliente.

En materia económica, De la Espriella ha planteado impulsar un crecimiento anual del 7 %, reducir la carga tributaria para las empresas y promover proyectos de fracking. Asimismo, anunció iniciativas tecnológicas y sociales como la entrega de computadores a estudiantes, acceso gratuito a conectividad, formación de cuidadoras y la implementación de sistemas de contratación pública mediante blockchain para combatir la corrupción.

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Mientras avanzan los escrutinios y las reclamaciones electorales, las autoridades mantienen vigilancia en distintos puntos del país para evitar nuevos episodios de violencia tras las elecciones presidenciales de Colombia.