Caso frambuesas envenenadas: Revelan que locker de Zulma Guzmán en exclusivo club social tenía rastros de talio

Zulma Guzmán Castro, señalada de enviar las frambuesas envenenadas con talio y por las que murieron dos niñas. (Fotos: Captura de pantalla - Freepik)

Encuentran rastros de talio en objetos de Zulma Guzmán Castro dentro de locker en el Club El Nogal.

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Un nuevo elemento se suma a la investigación por el caso de las frambuesas con chocolate envenenadas con talio que provocaron la muerte de dos menores de edad y afectaron a otras dos personas en el norte de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación recibió los resultados de los análisis toxicológicos practicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a varios objetos encontrados en el locker 314 que Zulma Guzmán tenía asignado en el Club El Nogal, ubicado en el norte de la capital.

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Encuentran rastros de talio en objetos de Zulma Guzmán dentro del locker en el Club El Nogal

De acuerdo con Caracol Radio, los resultados de los análisis realizados a los frascos y guantes hallados en el casillero presentaron rastros de talio, sustancia que las autoridades consideran clave dentro del proceso y que, según la investigación, habría sido utilizada en las frambuesas enviadas por domicilio entre el 5 y el 9 de abril de 2025.

Durante la diligencia de inspección realizada por las autoridades fueron encontrados dos frascos, uno con tapa azul y otro identificado con una etiqueta de azufre. También se hallaron adhesivos y logotipos relacionados con la plataforma de domicilios Rappi, además de dos pares de guantes de látex que ya habían sido utilizados.

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Los análisis practicados por Medicina Legal arrojaron resultado positivo para talio en los elementos recolectados, lo que fortalecería la hipótesis de la Fiscalía sobre la presunta relación de la empresaria con el veneno empleado en el caso.

La investigación se adelanta por los hechos ocurridos en el norte de Bogotá, donde dos menores fallecieron y otras dos personas resultaron afectadas tras consumir las frambuesas cubiertas con chocolate.

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Actualmente, Zulma Guzmán permanece detenida en Londres, mientras las autoridades colombianas avanzan en el proceso para lograr su extradición. La empresaria es requerida por la justicia colombiana y sobre ella pesa una orden de captura internacional.

En medio de ese trámite, en mayo de este año una comisión de la Fiscalía del Reino Unido visitó la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, con el fin de verificar las condiciones de reclusión del centro penitenciario, como parte del proceso que busca concretar su eventual traslado a Colombia para responder ante la justicia.

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La Fiscalía sostiene que los nuevos resultados periciales representan una pieza importante dentro del expediente que se sigue contra la empresaria, señalada por las autoridades como presunta responsable del caso que conmocionó al país.