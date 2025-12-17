Caso frambuesas envenenadas: Nuevos detalles del estado de salud de Zulma Guzmán Castro tras intentar atentar contra su vida

Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa de enviar las frambuesas con chocolate envenenadas con talio. (Foto: Captura de pantalla / Freepik)

El caso de la muerte de las dos niñas Emilia e Inés, de 13 y 14 años respectivamente, después de consumir frambuesas de chocolate, que resultaron estar envenenadas con altas dosis de talio, un químico que es incoloro, inoloro y sinsabor, mantiene conmocionados a los colombianos. El hecho se registró en un apartamento del barrio Rosales, un sector exclusivo ubicado al norte de Bogotá. Este miércoles, 17 de diciembre, se conoció que Zulma Guzmán Castro fue encontrada en los alrededores del río Támesis en Londres y fue capturada.

Con el paso de las horas se conocen detalles en los que se asegura que Guzmán Castro habría intentado quitarse la vida en Inglaterra.

¿Qué pasó con Zulma Guzmán Castro, sospechosa de la muerte de las niñas que comieron frambuesas envenenadas con talio?

La periodista Venessa de La Torre reveló que tiene información en la que le confirmaron que Zulma Guzmán Castro está en una condición médica muy complicada, que fue trasladada a un hospital y que se está determinando si fue encontrada dentro del agua o en los alrededores al río Támesis.

“Está en una condición de salud muy, muy complicada. La llevaron a un hospital en el Reino Unido y está muy grave. por supuesto están investigando determinar si lo que quiso fue atentar contra su vida o no. Todo parece indicar que sí”, dijo la periodista en un video.

Además, aseguró que ya la Interpol está en comunicación con las autoridades colombianas para que puede responder ante las autoridades.

“Ella está metida en un proceso tan complejo por la muerte y la intoxicación de los niños con talio y podría enfrentar una pena de no menos de 60 años de prisión. Pero, el tema más serio en este momento es que sobreviva, porque está realmente muy grave”, agregó De La Torre.

¿Por qué Zulma Guzmán Castro es señalada de querer envenenar a la familia de Juan De Bedout?

De acuerdo con El Colombiano, De Bedout es un experto en finanzas y mercado de capitales, con 25 años de labores en el sector bancario y la inversión de bienes.

Según su propia declaración ante el ente acusador, que se filtró a los medios de comunicación, su tragedia comenzó en un congreso del gremio realizado en Cartagena en el año 2018.

En ese viaje conoció a Zulma Guzmán Castro, fundadora de la plataforma de carsharing Car-B, un negocio que requería de socios capitalistas. Esta misión era tan clara que por eso participó en el reality de inversores Shark Tank Colombia, donde obtuvo presupuesto para impulsar su proyecto.

De Bedout aseguró en las declaraciones que conoció El Tiempo, que la relación no pasó de un pecado secreto, pues el experto en finanzas era casado, padre de una niña, y su esposa, Alicia Graham, padecía cáncer.

Cuando regresó a Bogotá, ese encuentro pareció que quedaba en el olvido, pero empezaron a ocurrir eventos extraños.

La esposa empezó a tener recaídas, que de inmediato eran asociadas a los efectos del cáncer y la quimioterapia a la que se sometía; sin embargo, en septiembre de 2020, durante la pandemia de covid-19, Alicia Graham fue hospitalizada de emergencia y en los resultados de los exámenes le detectaron residuos de talio, que es un metal incoloro e inodoro, que antes era usado como raticida.

Casi un año después, la sustancia volvió a aparecer en su sangre en agosto de 2021, luego de otra recaída mientras disfrutaba de un paseo en Europa. El cáncer ya estaba muy avanzado, y Alicia no resistió.

Después de la velación, De Bedout relató que Zulma Gómez reapareció y sus llamadas se hicieron más frecuentes. Según él, ella habría podido pensar en que podría ocupar el vacío de la esposa, pero él nunca dejó de verla como un desliz del pasado.

En agosto de 2024 inició una nueva relación sentimental y formalizó una relación con otra mujer, lo que al parecer desató la furia de Guzmán.

En uno de los mensajes que le compartió a la Fiscalía se lee: "“En serio, con cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”.

Luego se conoció que Guzmán habría instalado GPS en el vehículo de De Bedout para poder saber en qué lugar se encontraría.

Su única hija, Inés de Bedout, con solo 14 años, el pasado 4 de abril, sintió dolores estomacales, por lo que tuvo que ser internada en el hospital Fundación Santa Fe y en menos de 24 horas murió.

La Fiscalía habría concluido que Zulma Guzmán compró las frambuesas por internet el 25 de marzo, nueve días antes de enviarlas a la casa de De Bedout.

Con las acciones relatadas, ahora se presume que Zulma se habría obsesionado con Juan De Bedout e incluso ahora se estaría revisando la posibilidad de revisar si la muerte de Alicia Graham, pasa a ser un homicidio.