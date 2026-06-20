Mundial 2026: Por primera vez un jugador fue expulsado con roja directa por taparse la boca al hablar

Momento de la expulsión histórica de un jugador en el Mundial 2026 por taparse la boca. (Foto: Captura de pantalla @OOCprogresismo2 - 20 de junio 2026)

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El Mundial de 2026 vivió un hecho sin precedentes durante el partido entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del Grupo D. El paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista en la historia de una Copa del Mundo en ser expulsado con tarjeta roja directa por cubrirse la boca mientras hablaba con un rival.

La acción ocurrió en el tiempo de reposición del primer tiempo, cuando se produjo una discusión entre jugadores de ambos equipos.

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Histórica decisión de roja directa en el Mundial 2026 fue contra un jugador de Paraguay

El hecho se registro en medio de la discución, el volante de Paraguay, actualmente jugador del Atlanta United de la MLS, se dirigió al defensor turco Mert Müldür mientras ocultaba sus labios con una mano.

La situación fue advertida por los futbolistas de Turquía, quienes solicitaron la intervención del VAR. Tras revisar las imágenes, el árbitro salvadoreño Iván Barton tomó la decisión de expulsar al número 10 de Paraguay.

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A través de los altavoces del estadio, ubicado en California, Estados Unidos, el juez explicó la determinación. “Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja”, anunció Barton.

La sanción marcó el estreno de la llamada ‘Ley Prestianni’ en una Copa del Mundo. Esta nueva disposición impulsada por la FIFA busca impedir que los jugadores oculten expresiones, insultos o provocaciones durante enfrentamientos en la cancha.

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La norma nació tras una polémica registrada en una edición reciente de la UEFA Champions League, cuando el argentino Gianluca Prestianni, entonces jugador del Benfica, fue señalado de haber insultado a Vinícius Júnior cubriéndose la boca para evitar que sus palabras fueran captadas por las cámaras.

A raíz de ese episodio, los organismos disciplinarios promovieron medidas más estrictas para castigar este tipo de conductas y aumentar la transparencia dentro del terreno de juego.

Con la expulsión de Miguel Almirón, el Mundial de 2026 suma un episodio histórico y abre un nuevo capítulo en la aplicación de las normas disciplinarias del fútbol internacional.