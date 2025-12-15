Médico reveló cómo detectó talio en la sangre de la esposa de Juan de Bedout, mamá de niña envenenada con frambuesas con chocolate

Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar con talio familia de Juan De Bedout. (Foto: Captura de pantalla Los Informantes 14 de diciembre 2025)

El caso de la muerte de las dos niñas Emilia e Inés, de 13 y 14 años respectivamente, después de consumir frambuesas de chocolate, que resultaron estar envenenadas con altas dosis de talio, un químico que es incoloro, inoloro y sinsabor, mantiene conmocionados a los colombianos con los detalles que cada día salen a la luz. El hecho se registró en un apartamento del barrio Rosales, un sector exclusivo ubicado al norte de Bogotá.

La periodista María Elvira Arango ha estado detrás de este caso y consultó al médico que trató a Alicia, la esposa de Juan De Bedout y madre de Inés, a quien también le encontraron talio en la sangre antes de morir.

Alicia Graham Sardi, caleña y de profesión psicóloga de la Universidad de Los Andes, mamá de tres hijos y casada con Juan De Bedout, en el 2021 fue el año en el que se empezó a sentir muy mal, según reveló Los Informantes.

Alicia había tenido cáncer de seno, pero temió que le había regresado, pero varios expertos lo descartaron; sin embargo, no encontraron la razón de sus dolores y el malestar.

El endocrino e internista Julio Portocarrero, reveló que “cuando ella llegó a mi consultorio, pues ya había pasado por varios médicos y entre otros síntomas, tenía dos que son críticos cuando están juntos, que era una caída severa del pelo y una neuropatía periférica, una afección de los nervios de las piernas particularmente, que produce dolores violentos”.

El especialista indicó que Juan De Bedout fue el que la llevó a su consultorio y que cuando la vio les dijo: “si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será”.

El médico ya está retirado de la práctica, pero recordó el caso y reveló que le hizo unas pruebas de sangre y orina y “resultó positivo. Inició el tratamiento, no hubo necesidad de hospitalizar”.

Aunque las personas tenemos talio, el experto confirmó que son niveles muy bajos, de menos de 2 microgramos; sin embargo, los resultados de Alicia estaban en “80, 90; no había ninguna duda”.

Con el tratamiento, se logró que Alicia mejorara, le volvió a salir el pelo y estaba más animada. Pero, en un viaje a Europa, le volvieron los mismo síntomas y se le volvió a caer el pelo.

“Supe que había tenido una recaída, después hablé con el médico tratante y dijo que se le había reactivado un tumor que tenía previamente y que había sido la causa de la muerte”, dijo el médico.

Alicia murió el 17 de agosto del 2021, la cremaron, pero sin el cuerpo es difícil, pero las autoridades investigarán si está relacionada o no con la intoxicación de su hija.

“Puedo decir que la probabilidad de que el talio haya sido la causa de ese tumor o de ese cáncer es cercana a cero. Lo que sí es posible, es que cuando la persona tiene cáncer y tiene un estrés de esa magnitud, como es una intoxicación por talio, ese estrés reduce significativamente la capacidad del sistema inmunológico y facilita la reactivación de un tumor. La gran pregunta es ¿de dónde lo consiguieron?, que yo sepa, hoy en día uno no puede ir a comprar talio”, dijo el endocrino.

Por ahora, las autoridades buscan a Zulma Guzmán Castro, la principal sospechosa de querer envenenar a toda la familia de Juan De Bedout con quien habría sostenido una relación de poco tiempo.