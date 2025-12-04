Detalles del caso de dos niñas que murieron intoxicadas por frambuesas que tenían Talio, una mujer estaría detrás de los hechos

Las autoridades lograron avanzar en la investigación de uno de los crímenes más perturbadores de los últimos años en Bogotá, luego de que Medicina Legal confirmara que la muerte de Emilia e Inés, dos niñas que compartían una tarde en el norte de Bogotá, fue producto de intoxicación con talio, por lo que se configuró un homicidio.

Según el dictamen forense que se conoció el pasado 5 de abril, indicó que ambas menores fallecieron por ingerir alimentos contaminados con talio, un metal altamente tóxico. Además, se confirmó que el veneno fue introducido de manera intencional en unas frambuesas cubiertas con chocolate, las cuales fueron consumidas por las niñas durante una reunión en un apartamento del exclusivo sector de Rosales.

También le puede interesar: ¿Qué es el Talio? El veneno incoloro que produjo la muerte de las dos niñas en Bogotá por intoxicación

Emiten circular roja para capturar a la mujer que habría llevado las frambuesas envenenadas que consumieron las niñas que murieron en Bogotá

Según confirmó María Elvira Arango, directora de los Informantes, a través de un video que publicó, lleva meses pidiéndole a la Fiscalía que revele los detalles de la investigación de las niñas que murieron envenenadas por Talio.

“Una historia que nos impactó a todos los colombianos. Tengo noticias. Dos niñas murieron, eran menores de 15 años, otra se está recuperando, con unos daños inmensos a su salud y un cuarto que felizmente está fuera de peligro. Desde ese mismo día de la noticia, la Fiscalía ha trabajado sin descanso y ha avanzado muchísimo”, dojo en la primera parte del video.

Arango confirmó que “fue cierto que a la casa de la familia De Bedout llegó un tarro de frambuesas congeladas, esas frambuesas llegaron con una cantidad de talio impresionante, un metal que es inoloro, incoloro y sinsabor, pero es letal”.

Aseguró que las pruebas son contundentes y que detrás de ese envío está una mujer, “se llama Zulma Guzmán Castro, una mujer que en un momento fue muy cercana a Juan De Bedout, el papá de dos de los niños Se sabe que pocos días después de semejante tragedia, esta mujer salió del país”.

Ahora, las autoridades la buscan internacionalmente, porque se conoció que viajó a Argentina, se movió a Brasil, España y el Reino Unido.